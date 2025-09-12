

店舗で現物を確認してからオンラインで購入――。現在はユニクロなど一部の大手に限られている買い物体験が、日本全国でできる日が近づいているかもしれない（写真：IYO／PIXTA）

【写真あり】“この端末”で買い物をしたことがある人は「ユニファイドコマース」経験者かも!?

「このサイズ、オンラインならあるんですが……」

気に入った服を見つけたのに、店員からこう言われた経験は誰にでもあるだろう。同じブランドなのに、なぜ店舗とオンラインがこれほど分断されているのか。

だが、こうした不満も最近は徐々に解消される方向に向かっている。

例えば、ユニクロでは店舗在庫をスマートフォンで確認でき、オンラインで購入した商品を店舗で受け取れるようになった。サイズが合わなければその場で交換。店舗で試着した商品を、後でオンラインから購入することも可能だ。ポイントも店舗とオンラインで共通化され、購入履歴も一元管理されている。

眼鏡ブランドのZoffでは、オンラインで選んだフレームを店舗で調整し、度数を合わせられる。家具大手のニトリでは店舗とオンラインのどちらで買っても、購買履歴を1つのアプリで確認できる。

静かに進む日本の「買い物革命」

この変化の背後にあるのが「ユニファイドコマース」である。これは「オムニチャネル」の次の段階だ。在庫、顧客データ、ポイント、購入履歴が一元化され、利用客はチャネルを意識することなく買い物ができる。

複数の販売チャネルをつなぐオムニチャネルから、最初からすべてを1つのシステムで統合管理するユニファイドコマースへ――。この流れをさらに加速させるかもしれない”変化”の兆しが起きている。

オンライン決済サービスを展開するアメリカ企業Stripe（ストライプ）が9月3日、1万円台の端末で日本市場に本格参入すると発表した。今回、同社が発表した決済端末は、モバイル型の「WisePad 3」（1万0480円）、スマートリーダーの「Stripe Reader S700」（5万2480円）の2種類。狙いは、決済データを軸にして、オンラインと店舗をつなぐ統合プラットフォームの構築である。



ストライプが発表した、安価な「WisePad 3」と高機能な「Stripe Reader S700」（写真：筆者撮影）

日本法人のダニエル・ヘフェルナン社長は「端末はただの端末。Stripe Terminalは全体のソリューションだ。オンラインのデータと店舗決済のデータを融合し、Stripeダッシュボード上ですべて管理できる」と強調する。

ストライプが仕掛ける「決済からの変革」

ストライプが実現する買い物体験はこうだ。

カフェでコーヒーを飲んだ客が「この豆を家でも飲みたい」と言う。店員はiPhoneを取り出し、利用客はカードを相手のiPhoneにタッチして支払う。すると画面に「この豆を毎月お届けしますか？」とQRコードが表示される。利用客がスキャンすると、店舗での購入履歴がオンラインアカウントに自動連携。翌月から同じ豆が自宅に届く。

別の日、同じ利用客がオンラインで新しい豆を注文すると「〇〇店でテイスティング可能」と表示される。店舗を訪れ、電話番号を入力すると、オンラインでの購入履歴から好みを把握した店員が「前回の豆より深いりですが、お好みに合うと思います」と提案する。店舗での試飲がオンラインの購買データと連動し、利用客は自分の好みにぴったりの豆を見つけられる――。

「1回の来店が継続的な関係に変わる。店舗がショールームではなく、顧客との接点になる」と、ヘフェルナン氏は説明する。決済の瞬間に、オンラインと店舗が完全に融合するわけだ。

ストライプは日本市場参入にあたり、技適マーク取得、CAFIS（NTTデータが提供するキャッシュレス決済プラットフォーム）対応、JCBブランド対応、PayPay対応をクリアした。PayPayについては、オンライン3.98％に対してオフライン3.24％という手数料の設定で、店舗での利用を促す。

ガートナーの調査によれば、ユニファイドコマースを導入した企業の売り上げは平均で20％向上するという。グローバル市場は2030年までに234.7億ドル規模に成長する見通しで、アジア太平洋地域では2025年にオンライン売り上げの80％以上がスマホ経由になると予測される。

小売業界の進化は、第1段階の「マルチチャネル」から始まった。複数の販売チャネルを持つが、それぞれが独立して運営される。

次の「オムニチャネル」では、複数のチャネル間で在庫情報を共有し、店舗で注文してオンラインから配送するといった連携が可能になった。しかし、システムは別々で、データの同期に時差が生じる問題があった。

「ユニファイドコマース」は第3段階である。オムニチャネルが複数のシステムを「つなぐ」発想だったのに対し、ユニファイドコマースは最初から「1つ」のシステムですべてを管理する。

ヘフェルナン氏は母国アイルランドでの体験を語る。「コロナ禍で家から数キロメートル以上離れたら警察に止められた。その厳しい外出制限が新しい買い物体験を生んだ」。その当時から欧州では「クリック・アンド・コレクト」が当たり前になった。オンラインで注文し、1時間後に店舗で受け取ることができる。

決済が変える「ユニファイドコマース」の本質

決済が統合のカギとなる理由は、決済がすべての購買行動の終着点だからだ。店舗でもオンラインでも、最後は必ず決済が発生する。この決済データを軸にすれば、利用客のすべての購買行動を一元的に把握できる。

ストライプ端末で決済した利用客の92％は、過去にもストライプ端末を使った決済の経験がある。つまり、利用客がストライプ端末の導入店舗で買い物をするたびに購買データが蓄積され、利用客の購買パターンを店舗横断的に把握できる。いつ、どこで、何を買ったか。この情報により、利用客1人ひとりに最適な提案が可能になるわけだ。



新端末を手に持つストライプ日本法人のダニエル・ヘフェルナン社長（写真：筆者撮影）

ストライプの参入により、中小企業でも1万円台の端末と月額利用料で、ユニクロと同じような顧客体験を提供できる環境が整いつつある。「今後2〜3年で、アパレルや小売り全般への拡大が予測される。アメリカではPOSベンダーとの連携が進んでいる。日本もそれに追随していく」と、ヘフェルナン氏は語る。

決済サービス大手のSquare（スクエア）はすでに同様のサービスを提供しており、楽天グループも決済を軸にした統合プラットフォームを構築中だ。PayPayも加盟店向けのツールを拡充している。競争激化により、サービスの向上と価格の低下が進み、中小企業にとって導入しやすい環境が整いつつある。

ユニファイドコマースは欧米ではすでに一般化しているが、日本での普及は遅れていた。理由はいくつかある。

1つは、システム統合には数千万円から数億円の投資が必要で、大企業の専売特許だったからだ。また、既存のPOSシステムとECシステムは別々のベンダーが提供していることが多く、統合には技術的な困難が伴う。

日本での普及を阻む“組織文化の壁”

さらに、店舗スタッフの評価が店舗売り上げのみにひもづく日本特有の組織文化も、統合サービスの活用を阻んでいる。「アイルランドでは、店舗からオンラインへの誘導が当たり前。日本では、店舗スタッフがオンラインに誘導したがらない」と、ヘフェルナン氏は指摘する。

海外では「利用客がどこで買っても、接客した店員に一定の評価が付く」という仕組みが一般的だが、日本では店舗の売り上げのみが評価対象となることが多い。この慣習により、技術があっても活用されない可能性がある。



Stripe Terminalに含まれるSDKを使えば、店舗のiPhoneを非接触決済の端末として利用できる「Tap to Phone」にも対応できる（写真：筆者撮影）

また、プラットフォームへの依存度が高まることで、手数料の値上げやサービス停止時の影響、顧客データの集中によるプライバシーとセキュリティーの課題も生じかねない。

「このサイズ、オンラインならあるんですが……」という店員の言葉が、さまざまな店舗で過去のものになる日は近づいている。技術はすでに存在する。あとは、それをどう活用し、日本の文化や慣習と調和させるかが試されている。

（斎藤 健二 ： 金融・Fintechジャーナリスト）