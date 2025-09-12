藤井風が、ファッション誌『L'OFFICIEL Australia』の表紙を飾る。

【写真】①②ユニークな衣装を着こなす藤井風

■藤井風がオーストラリアのファッション誌に登場！「現代音楽界で最も魅力的な声の一人」と絶賛

藤井はオーバーサイズのジャンプスーツを着用し、その場でジャンプ。ジャンプスーツは大きく広がり、金髪は逆立っている。藤井のダラっとした足や手先は無重力感をもたらし、カメラからそらした視線は、無表情ながら力強いエネルギーを感じることもできる。

さらにギャザーが入ったドラマティックな服をたっぷりと纏った姿も。こちらはまっすぐな眼差しを向け、少し微笑んでいるようにも見える。

撮影したのは、写真家のマイク・ルイツ。投稿には、「藤井風が部屋に入ると、音楽だけでなく、静謐でありながらも刺激的で、スピリチュアルでありながら揺るぎないモダンさを帯びたエネルギーが漂ってくる」「現代音楽界で最も魅力的な声の一人」と綴られている。また、9月5日にリリースしたばかりのスタジオアルバム『Prema』について、「サンスクリット語で“至高の愛”を意味するこのアルバムは、単なるレコードではなく、寛容でスピリチュアリティ、そして、恐れを知らない再創造の宣言だ」と絶賛している。

SNSには、「オーストラリアでも藤井風特集とか熱すぎる」「日本でも発売してほしい」「浮いてる！」「もこもこして可愛い」「それにしてもユニークなファッション」「服を自分の肉体と精神性を表現するエレメントとして完全に着こなしているのすごい」など、様々な感想が寄せられている。

なお、『L’OFFICIEL Australia』のサイトでは、この他の写真と共にインタビューも掲載されている。