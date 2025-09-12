東京株式（前引け）＝前日比３２２円高、半導体関連株など買われる 東京株式（前引け）＝前日比３２２円高、半導体関連株など買われる

１２日前引けの日経平均株価は前日比３２２円１５銭高の４万４６９４円６５銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億４８７５万株、売買代金概算は３兆２１４２億円。値上がり銘柄数は９６０、値下がり銘柄数は５６１、変わらずは９７銘柄だった。



日経平均株価は続伸。前日の米株式市場は、ＮＹダウが６１７ドル高と大幅反発し最高値を更新した。米８月消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率は市場予想と一致し米利下げに対する期待が強まった。ナスダック指数も最高値を更新した。米株式市場の上昇を受け、東京市場で日経平均株価が続伸してスタート。半導体関連株などが買われ、一時上昇幅は５００円を超えた。ただ、高値警戒感も強まるなか買い一巡後には上昇幅は縮小した。なお、株価指数オプション９月物の特別清算指数（ＳＱ）値は４万５０１６円２８銭だったとみられている。



個別銘柄では、ソフトバンクグループ<9984.T>やアドバンテスト<6857.T>が連日人気で最高値を更新したほか、東京エレクトロン<8035.T>やキオクシアホールディングス<285A.T>が高い。フジクラ<5803.T>やサンリオ<8136.T>も値を上げた。半面、ディスコ<6146.T>やレーザーテック<6920.T>が安く、日立製作所<6501.T>、ダイキン工業<6367.T>が軟調。



出所：MINKABU PRESS