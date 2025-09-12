昭和の定番、令和の快適【ベーシックスタンダード】のサンダルがAmazonに登場中‼
懐かしくて、新しい。編み込みサンダルの原点【ベーシックスタンダード】のサンダルがAmazonに登場!
ベーシックスタンダードのサンダルは、昔ながらのクラシックスタイルを受け継ぐ、メンズ用カメサンダル。甲部分には編み込みデザインを採用し、懐かしさと洒落感を兼ね備えた一足。昭和の時代からタクシードライバーやトラックドライバーに愛され続け、50年以上の歴史を持つ定番モデル。
素材にはPVCとゴムを使用し、耐久性と安定感を両立。片足約25.0〜25.5センチメートルのMサイズで、3センチメートルヒールが脚をすらりと見せる効果も。かかとが高めの設計で履きやすく、堅めのゴム底がしっかりとした重量バランスを保ち、安定した歩行をサポートする。
アウトソールにはギザギザの滑り止めパターンを施し、濡れた場所でも安心。通気性にも優れ、蒸れにくいため、ドライビングシューズやベランダ・玄関用サンダルとしても活躍する。
室内履きとしても、外履きとしても使えるオールマイティな一足。昭和の香りを残しながら、現代の暮らしに寄り添うデザインは、父の日の贈り物にも喜ばれること間違いなしだ。
