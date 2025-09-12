上位は前週と変わらず！ 有機ELテレビ人気ランキングTOP10 2025/9/12
「BCNランキング」2025年9月1日〜7日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）
2位 AQUOS OLED
4T-C55GQ3（シャープ）
3位 REGZA
55X8900N（TVS REGZA）
4位 VIERA
TV-55Z95A（パナソニック）
5位 VIERA
TV-65Z90A（パナソニック）
6位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
7位 AQUOS OLED
4T-C55GQ1（シャープ）
8位 REGZA
48X8900N（TVS REGZA）
9位 AQUOS OLED
4T-C65GQ1（シャープ）
10位 AQUOS OLED
4T-C48GQ2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
