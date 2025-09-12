TV-55Z90A

　「BCNランキング」2025年9月1日〜7日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　VIERA

TV-55Z90A（パナソニック）

2位　AQUOS OLED

4T-C55GQ3（シャープ）

3位　REGZA

55X8900N（TVS REGZA）

4位　VIERA

TV-55Z95A（パナソニック）

5位　VIERA

TV-65Z90A（パナソニック）

6位　REGZA

48X8900L（TVS REGZA）

7位　AQUOS OLED

4T-C55GQ1（シャープ）

8位　REGZA

48X8900N（TVS REGZA）

9位　AQUOS OLED

4T-C65GQ1（シャープ）

10位　AQUOS OLED

4T-C48GQ2（シャープ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。