オリオンビールを飲んで話題の新テーマパークへ！「ジャングリア沖縄ご招待キャンペーン」が開催中
2025年7月25日に沖縄県北部にオープンした新テーマパーク「ジャングリア沖縄」と、沖縄生まれのビールブランド「オリオンビール」がタッグを組んだコラボキャンペーン「オリオンを飲んで当てよう！ジャングリア沖縄ご招待キャンペーン」が開催中だ。
【写真】2025年7月にオープンした「ジャングリア沖縄」の入場ペアチケットが抽選で当たる！
ジャングリア沖縄は、世界自然遺産にも登録された沖縄・やんばるの大自然を舞台に、自然と一体になれるような非日常体験を提供する新感覚のテーマパーク。自然アクティビティだけでなく、贅沢なリゾート気分も味わえるとあって、早くも注目を集めている。
そんな話題のスポットと、長年地域と共に歩んできたオリオンビールのコラボは、まさに沖縄の魅力を“体感”できる企画。対象商品の購入で、抽選でジャングリア沖縄の入場ペアチケットや、人気オリオン商品の飲み比べセットが当たる。
■応募方法は？
キャンペーンは2つの応募コースに分かれていて、Aコース(2000円以上の購入)では「ジャングリア沖縄 入場ペアチケット」が、Bコース(1000円以上の購入)では「選べるオリオン商品6缶飲み比べセット」が抽選で当たる。
応募には対象商品のレシートが必要で、キャンペーンパック中面の応募ハガキ、または専用Webサイトから応募可能。レシートは合算OKで、1人1コースまでの当選となる。
■応募期間と詳細
応募期間：2025年10月31日(金) ※当日消印有効
レシート有効期間：2025年7月1日〜10月31日(金)
応募資格：日本国内在住の満20歳以上
応募方法：キャンペーンパック中面の応募ハガキまたはWebから
■選べるBコース賞品が豪華！
Bコースの「選べる6缶セット」は以下の3種類から選べる。
飲み比べを通じてオリオンの多彩なラインナップを再発見できるチャンス。
1.ビール詰め合わせセット：75BEER 島風ピルスナー、島空ホワイトエール、ザ・プレミアム、ザ・ダーク、ザ・ドラフト、限定品
2.ビール＆チューハイ詰め合わせセット：ザ・ドラフト、ザ・プレミアム、麦職人、WATTA、natura、限定品
3.バラエティセット：WATTA・natura 各2缶、クリアフリー・限定品 各1缶
■キャンペーン対象商品
対象となるのは、以下ブランドの缶商品の350ミリリットル・500ミリリットル。
ザ・ドラフト、ザ・プレミアム、75BEER各種、ザ・ダーク、職人、サザンスター、ゼロライフ、WATTA、natura、クリアフリー
沖縄県外で販売されている一部商品も対象だが、アサヒビールから販売されているオリオンブランド商品は対象外なので要注意。
■キャンペーンパック発売商品
・オリオン ザ・ドラフト 缶350ミリリットル 6缶パック×4入
・オリオン 麦職人 缶350ミリリットル6缶パック×4入
・オリオン サザンスター 缶350ミリリットル 6缶パック×4入
・オリオン ゼロライフ 缶350ミリリットル 6缶パック×4入
■沖縄の自然とビールを体感できるチャンス
今回のコラボは、沖縄を代表する自然とビールを一度に楽しめる貴重な機会。ジャングリア沖縄で非日常の冒険を楽しんだあと、オリオンビールでリラックス…そんな贅沢な体験が叶うかもしれない。沖縄旅行を計画している人も、ビール好きの人も、この機会をお見逃しなく。
※20歳未満の方の飲酒は禁止されています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
