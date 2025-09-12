紅茶が苦手でもハマる!?　「午後の紅茶」新作フルーツティーがすごかった！

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

キリンビバレッジから「午後の紅茶 FRUITS ＆ ICE TEA オレンジとグレープフルーツ/白ぶどうとレモン」の2品が2025年9月23日に新登場します！

普段、紅茶を飲まない人にも手に取りやすく楽しんでもらえるよう開発した新商品とのこと！ どちらかと言うとコーヒー派の私、それってどんな味なんだろう〜!? と気になっていたんです！

今回は、全国販売に先駆けてお試しさせていただいた2品をレポートします！

■リフレッシュシーンにもぴったりな「キリン 午後の紅茶」からの新提案

◇ごくごく進む！ オレンジとグレープフルーツ

まずはオレンジとグレープフルーツから！

“紅茶飲料＝甘い飲み物”のイメージがありましたが、一口飲んだ印象は甘酸っぱさを兼ね揃えた爽やかな紅茶！

果汁を紅茶で割ったような爽やかさです!!!

最初にオレンジとグレープフルーツの甘さを感じますが、だんだんと紅茶の茶葉の味わいが味を締めてくれるので後味すっきり！ ごくごく飲めます……!

また、フルーツの甘味だけでなく、ほど良い酸味が活かされていて良い!! こーれはまだ暑さの残る今の時期に最高です〜！ ビタミンCたっぷりなのも嬉しいポイント◎

■すっきり爽やか！ 白ぶどうとレモン

続いては白ぶどうとレモン。なんだか意外な組み合わせだなと思いました。ありそうでない組み合わせですよね……?

こちらも冷やしたものを一口。

ん〜この組み合わせ、なんておいしいんだ！ 最高じゃないかと一人感動してしまいました……（笑）。

新鮮な白ぶどうの甘みをたっぷり感じたあと、そこにレモンの爽やかさと紅茶のスッキリ感がやってきます！

これにはコーヒー派の私もびっくり、ついハマってしまいそうな飲み心地です！ ごくごくいける……。

ここまで果汁の満足感とすっきり感を両立できるフルーツティーがあるなんて。なんだかアフターヌーンティーを味わっているようなひとときでした！

■紅茶派じゃなくてもハマる、新しい午後の紅茶

いかがでしたか？ どちらもおいしいですが、個人的な推しは白ぶどうとレモン！ 普段紅茶を飲まない方にこそ、試していただきたいです。

皆さんも「午後の紅茶」の新提案、気分を変えたい時にこそぜひ、手に取ってみてください。最高のリフレッシュタイム、間違いなしです！

■商品概要

商品名：「キリン 午後の紅茶 FRUITS ＆ ICE TEA オレンジとグレープフルーツ」、「キリン 午後の紅茶 FRUITS ＆ ICE TEA 白ぶどうとレモン」

内容量：500ml

販売地域：全国

発売日：2025年9月23日

価格：194円

（寺田紗恵）