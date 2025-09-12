けさ山形県内ではクマの目撃が相次ぎました。学校などに影響が出ています。

【写真を見る】臨時休校の学校も...米沢市、東根市、河北町でクマ目撃 米沢市では警察がクマを発見も見失い、ドローンを使い捜索（山形）

警察などによりますとけさ、米沢市の中心部でクマの目撃が相次ぎました。

午前５時１５分ごろには門東町３丁目で、６時３２分ごろには東２丁目で、６時４６分ごろには東１丁目でクマ１頭が目撃されたということです。

また７時半ごろには米沢市立東部小学校近くでパトロール中の警察がクマを目撃しましたがその後見失ったということです。

目撃されたクマの体長はおよそ１メートルで、市や警察は同一個体の可能性があるとしています。

今のところ人や物への被害は確認されていませんが、警察がヘリコプターやドローンを使ってクマを探しているほか、東部小学校では屋外の活動は中止し、下校時は集団下校を実施するなど対策をとるとしています。

■東根市では臨時休校に

また東根市郡山では、けさ５時半ごろクマ１頭が目撃されました。クマの体長はおよそ１．２メートルで北に移動していったということです。

東根市はクマの動きを想定し、小田島小学校と長瀞小学校、東根第二中学校の３校を臨時休校としました。今後の対応を検討しています。

また河北町の谷地東でもクマが目撃されています。