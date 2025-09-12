SKY-HI率いるBMSG主催フェス『BMSG FES’25』Prime Videoペイ・パー・ビューにて独占生配信

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月27日・28日にお台場BMSG FES特設会場にて開催となる『BMSG FES’25』の9月28日公演が、Prime Videoのペイ・パー・ビュー（以下、PPV/コンテンツの初回視聴の際に料金を支払う）にて独占生配信されることが決定した。

■『BMSG FES’25』のコンセプトは「GRAND CHAMP」

『BMSG FES’25』は、SKY-HI率いるマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェスで、BMSG所属のアーティスト28人が出演。BMSGは設立5周年を迎える2025年、「GRAND CHAMP」をコンセプトに掲げており、『BMSG FES’25』では、圧倒的なエンターテインメントショーとなるライブはもちろんのこと、会場全体でBMSGの世界観や、野外フェスならではの『BMSG FES』を存分に堪能できる内容が予定されている。

『BMSG FES』は2022年に富士急ハイランド（山梨）を舞台に野外フェスとして初開催され、2023年は場所を屋内に移し、東京体育館（東京）と大阪城ホール（大阪）にて開催。3回目の2024年は、Kアリーナ横浜（神奈川）にて3日間6公演を開催した。4年連続での開催となる2025年は、3年ぶりに会場を野外に移し、お台場BMSG FES特設会場（東京）にて2日間開催される。

■生配信終了直後から、アーカイブ配信も実施！

Prime Videoでは、『BMSG FES’25』の9月28日公演をPPVで独占生配信。PPVの価格は5,555円（税込）。Prime VideoによるPPV配信は、日本では今回が2度目となる。また、生配信終了直後から10月5日23時59分まで、アーカイブ配信（期間中は何度でも視聴可能）を行う。

アーカイブ配信は、9月28日の生配信を購入すれば、追加料金なしで観られる他、生配信を購入しなかった人も、生配信終了後にPPVを購入すれば、アーカイブ配信が視聴できる。なお、生配信とアーカイブ配信は、どちらもプライム会員はもちろんのこと、プライム会員以外でも購入が可能だ。

なお、Amazon Musicでは『BMSG FES’25』予習プレイリストを公開中。こちらもぜひチェックしよう。

■プライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャー 大石圭介 コメント

■配信情報

Prime Video『BMSG FES’25』

09/28（日）16:00～

※終演時間は20:00予定

※開演時間は変更となる場合あり

出演アーティスト：SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、MAZZEL、Aile The Shota、REIKO、RUI、TAIKI、KANON、HANA

アーカイブ配信：09/28（日）生配信終了後から10/05（日）23:59まで実施

※生配信の際のPPV購入者は、アーカイブ配信を追加料金なしで視聴可

※生配信を購入しなくても、生配信終了後にPPVを購入すれば、アーカイブ配信が視聴可

■関連リンク

Amazon Music『BMSG FES’25』予習プレイリスト

※Amazon Music Unlimitedに登録していないと、シャッフル再生となる場合あり

http://music.amazon.co.jp/playlists/B0FQ51DHJW

『BMSG FES’25』特設サイト

https://bmsgfes.tokyo/

■【動画】SKY-HI, BE:FIRST / To The First -from BMSG FES’24-