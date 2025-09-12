「解任はEL決勝のかなり前から知っていた」元トッテナム指揮官が明かす。他の古巣にも触れ…「セルティックと横浜を去った。失望したに違いない」

「解任はEL決勝のかなり前から知っていた」元トッテナム指揮官が明かす。他の古巣にも触れ…「セルティックと横浜を去った。失望したに違いない」