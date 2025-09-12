「解任はEL決勝のかなり前から知っていた」元トッテナム指揮官が明かす。他の古巣にも触れ…「セルティックと横浜を去った。失望したに違いない」
ノッティンガム・フォレストの新監督としてプレミアリーグに復帰したアンジェ・ポステコグルーが、トッテナムで解任された際の裏話を明かした。英衛星放送『Sky Sports』が伝えている。
60歳のオーストラリア人指揮官は、母国の代表チーム、横浜F・マリノス、セルティックなどを経て、一昨季にトッテナムの監督に就任。１年目はプレミアリーグ５位に導いたが、２年目の昨季は残留ラインぎりぎりの17位に低迷した。
そのため、シーズン終了後の６月６日に解任が発表された。ただ実は、５月21日に行なわれ、マンチェスター・ユナイテッドを１−０で下したヨーロッパリーグの決勝より前に、ポステコグルーは自分の運命を知っていたようだ。
「来るべき時は分かっていた。だから驚きではなかった。決勝よりかなり前から分かっていたよ。でも優勝し、パレードも行なった。素晴らしい３日間だったから、それを台無しにしたくなかった。私としては、それを受け止める時間があった。不当だと感じるかどうかは別として、そうした判断を下すのは他の人々だ。彼らにその理由を問うべきだろう」
ポステコグルー監督はまた、他の古巣クラブにも触れ、こう考えを示した。
「終わり方がどうだったかについては、あまり深く考えていない。私はセルティックと横浜を（自らの決断で）去った。双方とも失望したに違いないが、それがこの業界の常であり、今ここへ進むきっかけになった。もしかすると、こうした出来事は理由があって起こるのかもしれない」
エキサイティングなフットボールを志向するポステコグルー監督は、新天地フォレストでエキサイティングな結果を残せるか。トッテナム戦は特に大きな注目を集めそうだが、再会は12月13日の第16節。まだ少し先だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
