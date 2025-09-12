Photo: Ishizaka Daisuke

ランニングを始めようと思ったとき、まず大切なのはシューズ選び。もちろんそれは大正解なんですが、快適に楽しく走るためには、“何を着るか”もとても重要です。

ニューバランスのランニングウェアは、シューズで培った技術と機能性が追求されていて、なかでも「RC ショーツ（RC Short）」は多くのランナーに愛される定番になっているほどなんです。

ランナーのショーツ選びって想像以上に大事

シューズと比べると、どうしても地味に見えてしまうショーツ。ですが、ランニングは常に足が動き続け、筋肉は熱を発し、汗をかき続けるスポーツです。だからこそ「汗を効率的に蒸発させられること」や「動きを妨げない軽さと柔軟さ」が走りを左右するカギになります。

では、どんなショーツなら快適に走ることができるんでしょうか。

特に暑いシーズンを快適に走るために必須となるのが、通気性と吸汗速乾性。たとえばスウェットパンツを穿いて走ったら、汗びしょびしょで不快なうえに重たくなってしまって大変ですよね。

Photo: Ishizaka Daisuke 「RC ショーツ」メンズ5インチ 8,910円（税込）

この「RC ショーツ」には、吸汗速乾性に優れたNB DRY（エヌビードライ）という機能素材が使われています。さらに、細かなパンチング加工を施すことによって、通気性がアップ。気温が高い日も気持ちよく走ることができます。

Photo: Ishizaka Daisuke よく見ると細かなパンチング加工が。NBロゴは光を反射するリフレクト仕様

そして長い距離を走るときやスピードを出そうと思ったとき、快適さのカギになるのが動きやすさです。ランニングにとっての動きやすさって何だろう？と思う人もいるかもしれません。

ジャージとスーツを比べたら、明らかに前者が動きやすいのと同じように、同じショーツでも、素材や作りによって動きやすさが格段に違うんです。

Photo: Ishizaka Daisuke

「RC ショーツ」には、上下左右に伸縮する4WAYストレッチの素材が採用されています。大きく脚を動かしたときにも、その動きを妨げることがないので、スムーズに脚を動かし続けることができるんです。

Photo: Ishizaka Daisuke 裏返すとインナーブリーフの縫い目の少なさがわかります

さらに「RC ショーツ」には、インナーブリーフという仕組みが搭載されています。これは、ショーツの内側に下着が一体化した構造のこと。わざわざランニング用のアンダーウェアを重ねて履く必要がなく、これ1枚で快適に走れるのが大きなメリットです。

このインナーブリーフは、縫い目の少ないシームレス構造で肌当たりがやさしいのもポイント。余分な布や縫い目がないぶん軽量化にもつながり、汗で貼り付く不快感や下着とショーツのズレを気にせずに走ることができます。

また、ジムやランニングスポットまで出かけて走るときの荷物や洗濯物も減らせるというメリットも。

Photo: Ishizaka Daisuke

収納力も抜群。自分にフィットする一着が見つかる

スッキリとした見た目でありながら、収納力が高いのも「RC ショーツ」の魅力です。

背面外側のジップポケットはスマホが収納可能なサイズ。パンツのサイドポケットにスマホを入れて走ると、揺れや落下が気になったり脚を動かすのに邪魔になったりしますが、身体の軸に近い場所に配置されたジップポケットに入れておけば安心です。

Photo: Ishizaka Daisuke 背面ジップポケットにはスマホがすっぽり

また内側には栄養補給用のジェルや、カードやカギなどの小物が収納できるドロップインポケットを2つ配備。ランニングに限らず、散歩をするとき、ジムでトレーニングするときなどにも「RC ショーツ」は活躍します。

そして、バリエーションが多いのも嬉しいところ。「RC ショーツ」は、メンズが3インチ、5インチ、7インチ、ウィメンズが3インチ、5インチとレングス（丈）が選べます。好みや活用するシーンに合わせてチョイスすることができるというわけです。

もちろんレングスによってカラーバリエーションも豊富。レングスやカラー違いで複数揃えるのもおすすめです。

Photo: Ishizaka Daisuke メンズ5インチのカラーバリエーション。レングスによって展開カラーが異なります

究極の動きやすさを追求した「RC ウルトラライト ショーツ」

日々のランニングやレースで自己記録を更新するために、もっとハイパフォーマンスなショーツがほしい、そんな人には「RC ウルトラライト ショーツ（RC Ultra Light Short）」がぴったりです。

今年新登場したばかりの「RC ウルトラライト ショーツ」は、究極の動きやすさと快適さ、フィット性までを追求し、先端の技術を盛り込んだもの。

Photo: Ishizaka Daisuke 「RC ウルトラライト ショーツ」5インチ 9,900円（税込）。カラーは写真のグレーの他にブラックあり

軽さとより高い通気性を持つメルタウェイ・ストレッチウーブン・シェル素材を採用。ストレッチ性と軽量性を革新的に向上させるために、吸湿発散性に優れたウーブン素材の組織構造を見直したもので、縫い目のない融解圧着（素材を加熱し圧力で接着させるもの）や、従来の「RC ショーツ」よりパンチング加工も多く施されています。

加えて、衣服内を涼しく保つためにNB ICEテクノロジー（水分を動かし気流を促進する技術）も搭載されている、まさにプレミアムなショーツなんです。

「RC ショーツ」同様、背面外側のジップポケット、内側のドロップインポケットを2つ装備。収納力もしっかりあります。

一枚あれば頼もしい軽量な高機能ジャケット

Photo: Ishizaka Daisuke 「ベターラン ウォーターレジスタント ジャケット」US Mサイズ 1万7930円（税込）

ここまでショーツの話をたっぷりとしてきましたが、快適なランニングライフを送るために手に入れたいのが、サッと羽織れる軽量なランニング用ジャケットです。

ニューバランスの「ベターラン ウォーターレジスタント ジャケット（Better Run Water Resistant Jacket）」は、まさにうってつけのアイテム。

涼しいシーズンになってくると、走る前のウォーミングアップ中はウェアのうえに一枚羽織っておきたいですし、近所の公園で走って自宅まで徒歩で帰るときなどにもジャケットが活躍。さらに気温が下がれば、軽量かつ通気性に優れたジャケットが不可欠になりますし、撥水加工されたものであれば突然の雨にも対応できます。

Photo: Ishizaka Daisuke 撥水加工されているので小雨が降っても安心

「ベターラン ウォーターレジスタント ジャケット」は、撥水性を備えたNB Water Defyを採用。

生地は軽量かつ耐久性に優れたリップストップナイロンで、背面には空気を循環させることで蒸れや熱のこもりを解消するベンチレーション機能が搭載されています。

Photo: Ishizaka Daisuke ボトルをサッと取り出せるドロップインポケット

ハンドポケットに加えて、ウォーターボトルなど濡れても大丈夫なものを携帯できるドロップインポケットも両サイドにひとつずつ搭載。

自然なシワ感のあるクリンクル仕上げでビンテージっぽさがプラスされていることもあって、普段使いしやすい雰囲気なのも嬉しいポイント。ランニング以外でも、いろいろなシーンで活躍してくれそうですね。

Photo: Ishizaka Daisuke 「RC ショーツ」との組み合わせも

ランナーのために設計されたニューバランスの高機能ウェアがあれば、ランニングライフがもっと楽しく快適になるはず。

これから走り始めようと思っている人はもちろん、「ウェアにはそんなにこだわりがなかった」というランナーの方も、ぜひニューバランスで“自分だけの一着”を探してみてください。

Photo: Ishizaka Daisuke 自分にフィットするウェアを纏って毎日のランニングへ

Source: ニューバランスジャパン



Photo: Daisuke Ishizaka