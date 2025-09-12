夜遅くにかけて急な強い雨や落雷に注意【これからの天気(12日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にカミナリ注意報が発表されています。夜遅くにかけて、急な強い雨や落雷に注意してください。
◆12日(金)これからの天気
晴れ間はありますが、湯沢町や阿賀町などで雨や雷雨となるところがあるでしょう。これからお出かけの方は、雨具を持っておくと安心です。
降水確率は、夕方にかけては上越市・長岡市・湯沢町でやや高くなっています。湯沢町・阿賀町は夜も50%と高くなっています。
◆12日(金)の予想最高気温
最高気温は30～32℃の予想です。各地とも11日(木)より3℃くらい高く、厳しい残暑となるでしょう。
