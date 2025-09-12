日経225先物：12日正午＝380円高、4万4510円
12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比380円高の4万4510円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万4694.65円に対しては184.65円安。出来高は2万9814枚となっている。
TOPIX先物期近は3140.5ポイントと前日比17ポイント高、現物終値比21.28ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44510 +380 29814
日経225mini 44505 +370 384125
TOPIX先物 3140.5 +17 28231
JPX日経400先物 28205 +140 2015
グロース指数先物 753 -2 1640
東証REIT指数先物 1912.5 +6.5 131
株探ニュース
