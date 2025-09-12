　12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比380円高の4万4510円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万4694.65円に対しては184.65円安。出来高は2万9814枚となっている。

　TOPIX先物期近は3140.5ポイントと前日比17ポイント高、現物終値比21.28ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44510　　　　　+380　　　 29814
日経225mini 　　　　　　 44505　　　　　+370　　　384125
TOPIX先物 　　　　　　　3140.5　　　　　 +17　　　 28231
JPX日経400先物　　　　　 28205　　　　　+140　　　　2015
グロース指数先物　　　　　 753　　　　　　-2　　　　1640
東証REIT指数先物　　　　1912.5　　　　　+6.5　　　　 131

株探ニュース