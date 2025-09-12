アンガールズ田中卓志、自宅で育てる“観賞用トウガラシ”を披露「今年も無事実をつけました！」
お笑いコンビ・アンガールズの 田中卓志（49）が10日、自身のインスタグラムを更新。自宅で育てている「観賞用トウガラシ」を披露した。
【写真】「今年も無事実をつけました！」田中が自宅で育てる観賞用トウガラシ
田中は「家で今年も育てている、観賞用トウガラシ」と、白い花や赤い実をつけたトウガラシの写真を投稿。「今年も無事実をつけました！これで来年も植えられる！」と喜びをつづった。
コメント欄には「素晴らしい」「凄く綺麗ですね〜」「立派に育ってますね」「食べてみて欲しい」「癒されるわー」「可愛い」などの声が寄せられている。
【写真】「今年も無事実をつけました！」田中が自宅で育てる観賞用トウガラシ
田中は「家で今年も育てている、観賞用トウガラシ」と、白い花や赤い実をつけたトウガラシの写真を投稿。「今年も無事実をつけました！これで来年も植えられる！」と喜びをつづった。
コメント欄には「素晴らしい」「凄く綺麗ですね〜」「立派に育ってますね」「食べてみて欲しい」「癒されるわー」「可愛い」などの声が寄せられている。