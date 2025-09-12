千鳥ノブ、渾身企画をNHK持ち込み 精鋭メンバーの“悪ノリ”に嘆きも「希望を捨てていないキレイな目をしている」【注釈つきインタビュー】
お笑いコンビ・千鳥のノブが、実力派芸人たちを集めて行うNHKのバラエティー番組『千鳥ノブと渋谷お笑い演芸館』が、22日に放送される（後11：00）。笑い飯・哲夫、天竺鼠・川原克己、ランジャタイ・国崎和也、真空ジェシカ・川北茂澄、ロングコードダディ・堂前透という非常に濃いメンバーが集結した収録では、ノブが爆笑しながらも、どこまで放送されるのかを気にかけるほど、脱線と悪ノリで大盛り上がりとなった。
【番組カット】まさか！濃いメンバーのVTRを長谷川博己が眺める
舞台は東京と渋谷にあるごく普通の演芸館、さまざまな寄席が行われているが、ただひとつ違うのは、少し変わったネタをする異能な芸人たちが集まる演芸館だということ。この番組は、「お笑い演芸館」に集まる実力派芸人たちがここだけの本気ネタを披露し、スタジオのノブ、ゲストの長谷川博己が、そのお笑いのどこが面白かったかを語る。さらにネタを披露した芸人たちによる大喜利も。ネタ＆大喜利で、視聴者に他では見ることができない新しい「笑い」との出会いを提供する。
大喜利パートの収録では、NHKとは思えないワードが相次ぎ、ノブが必死に戻そうとするも、手練れのメンバーたちが“悪ノリ”。ノブもたまらず爆笑しつつ、しっかりツッコミも入れていた。
■収録後インタビュー
――収録の感想
【ノブ】
やっぱり、お笑い番組がやりたくて、テレビでいろいろ仕事させてもらっている中、そうではない、情報（を扱う）ものが多いので、純粋なお笑い番組を今やったらどうなんだろうなっていうのを、それこそ川原とかと飲みながらしゃべっていて。
【川原克己】
あれ、いつでしたかねー？
【ノブ】
そんなん、ええねん（笑）！純粋なお笑い番組…。10年前とか15年前ぐらいとか、芸人が「お笑い番組したいよな」って、めっちゃ言っていたんすよ。「コント番組とか大喜利番組とかしたいよな。でも情報番組しか視聴率取らないから、今全部なくなっちゃったわ、あの番組も。だからダメだ」という時代があって。
それは実際そうだったんですけど「今できるやん！」ってなったんですよ。時代変わって、配信とか、なんか視聴率だけじゃないものも出てきたから、今できるのになんか誰もあんま言い出してないなと思って。自分のYouTubeとかそういう忙しくなったりして、たぶん感覚が変わったんかなと思ったんで。なんかやりたいなと思った時に、このメンバーでやりたかったんですよ。この時に一番かけ離れてるのがNHKかなと思って、お願いしに行きました。
本当に大喜利は好きで、25年ぐらい毎月やっていたライブのままのノリを、公共放送でさしてもらっているのは、うれしかったんですけど、ひとりだけエモくなっていたみたいで、この野郎たち（ほかのメンバー）が、そのエモさを解答でバヤクソにしていきました。いや、めっちゃおもろかったんですけど、そんなフレーズいいわけないやんって（笑）。考えたらわかるやろっていうとこまで行っていたので、もう途中、お笑いの殴りしてなかったです。ムカついて（笑）。これは編集がむずいっすよ。天才外科医とか呼ばないと（笑）！これは普通のテレビマンじゃ無理。
【哲夫】
笑い飯・千鳥の大喜利ライブっていうのをずっとやっていて、いつか…（収録でも盛り上がったものの、使えないフレーズ）。
【ノブ】
そんなんみたことあるか、ネットニュースで（笑）？
【哲夫】
採点のないような大喜利っていうのが、今『笑点』以外ではなかなか見られないんじゃないかなっていう。採点とかなくて、ただ見てもらう大喜利みたいなんは、僕もずっと大喜利ライブっていうのをやりながら、多くの人に見てもらいたいなと思っていたんで、いい機会をいただきました。
――回答されたみなさんは、ノブさんだからこそ自由にできた？
【川北茂澄】
もっと出せた答えもあったなと。例えば（収録でも盛り上がったものの、使えないフレーズ）。
【ノブ】
（そのくだりを制止しながらも自らものまね）（川北の肩をしっかり持って）それ、もうやめてください（笑）！これがPRとなって、世に出るんですよ（笑）！
【川北】
（さらに悪ノリ）
【国崎和也】
（それに乗っかる）
【ノブ】
もういいです（笑）！（川北の気持ちを代弁するように）「まーごめ！」だけ言っておきましょう（笑）。
【堂前透】
（川北に次いで悪ノリ後）この番組が一大ムーブメントというか、盛り上がって、時代の流れが変わって、10年後ぐらいは「情報番組したいわー！」ってなるぐらい（笑）。
【国崎】
（収録でも盛り上がったものの、使えないフレーズ）。B面の方の…（笑）。
【川北】
（一緒になって悪ノリ）
【ノブ】
（国崎に駆け寄って）もう、ええって（笑）！ノブを見てくれ！記者のみなさん、NHKの偉い人もいる！（国崎を代弁するように）「地元・富山の人にも見てほしいです」。
【国崎】
言ってませんよ。
【川原】
（収録でも盛り上がったものの、使えないフレーズ）。
【ノブ】
なぁ、頼む！PRしたいんや（笑）！（川原を代弁するように）「一緒にbaseよしもとから一緒にやっていて本当によかったです。なんかみんなに見てほしいです」。
【川北】
本当にそれ書かれたら、つまんないやつみたい（笑）。
【川原】
ふざけていいと聞いて田舎から出てきたんですけど、やっぱりふざけていいとかなくなって。でも、今もう本当にふざけて、やっていきたいって夢見ている人が（メンバーを指しながら）もうこれだけしかいません！
【ノブ】
純粋に前向いてふざけていいんだ、そのユートピアを目指してやります！
【哲夫】
ノブの仕切りというので、すごい安心ができました。なんですけど、なんか急にノブが忙しいんで、なんか他の仕事入って…（別の使えないフレーズ）。
【ノブ】
それもアカンねん（笑）！
――このメンバーについて
【ノブ】
なんか目がキレイです。お笑い、芸能界、ずっといたら、やっぱ変な目になっていく芸人多いんですけど、キレイな目してるんすよ。みんな全然濁ってない。希望を捨てていない。そういうメンバーです。尊敬します。まとめて言うなら、誰も食レポができないメンバー。全員、食べないとか店に入らないとかをする人たちです。そんな人たちが…だってそうですもん。それをしにお笑い入ってきたっていう。それの目のキレイさがまだ残ってるメンバーにこんなに集まってもらってうれしかったです。
舞台は東京と渋谷にあるごく普通の演芸館、さまざまな寄席が行われているが、ただひとつ違うのは、少し変わったネタをする異能な芸人たちが集まる演芸館だということ。この番組は、「お笑い演芸館」に集まる実力派芸人たちがここだけの本気ネタを披露し、スタジオのノブ、ゲストの長谷川博己が、そのお笑いのどこが面白かったかを語る。さらにネタを披露した芸人たちによる大喜利も。ネタ＆大喜利で、視聴者に他では見ることができない新しい「笑い」との出会いを提供する。
大喜利パートの収録では、NHKとは思えないワードが相次ぎ、ノブが必死に戻そうとするも、手練れのメンバーたちが“悪ノリ”。ノブもたまらず爆笑しつつ、しっかりツッコミも入れていた。
■収録後インタビュー
――収録の感想
【ノブ】
やっぱり、お笑い番組がやりたくて、テレビでいろいろ仕事させてもらっている中、そうではない、情報（を扱う）ものが多いので、純粋なお笑い番組を今やったらどうなんだろうなっていうのを、それこそ川原とかと飲みながらしゃべっていて。
【川原克己】
あれ、いつでしたかねー？
【ノブ】
そんなん、ええねん（笑）！純粋なお笑い番組…。10年前とか15年前ぐらいとか、芸人が「お笑い番組したいよな」って、めっちゃ言っていたんすよ。「コント番組とか大喜利番組とかしたいよな。でも情報番組しか視聴率取らないから、今全部なくなっちゃったわ、あの番組も。だからダメだ」という時代があって。
それは実際そうだったんですけど「今できるやん！」ってなったんですよ。時代変わって、配信とか、なんか視聴率だけじゃないものも出てきたから、今できるのになんか誰もあんま言い出してないなと思って。自分のYouTubeとかそういう忙しくなったりして、たぶん感覚が変わったんかなと思ったんで。なんかやりたいなと思った時に、このメンバーでやりたかったんですよ。この時に一番かけ離れてるのがNHKかなと思って、お願いしに行きました。
本当に大喜利は好きで、25年ぐらい毎月やっていたライブのままのノリを、公共放送でさしてもらっているのは、うれしかったんですけど、ひとりだけエモくなっていたみたいで、この野郎たち（ほかのメンバー）が、そのエモさを解答でバヤクソにしていきました。いや、めっちゃおもろかったんですけど、そんなフレーズいいわけないやんって（笑）。考えたらわかるやろっていうとこまで行っていたので、もう途中、お笑いの殴りしてなかったです。ムカついて（笑）。これは編集がむずいっすよ。天才外科医とか呼ばないと（笑）！これは普通のテレビマンじゃ無理。
【哲夫】
笑い飯・千鳥の大喜利ライブっていうのをずっとやっていて、いつか…（収録でも盛り上がったものの、使えないフレーズ）。
【ノブ】
そんなんみたことあるか、ネットニュースで（笑）？
【哲夫】
採点のないような大喜利っていうのが、今『笑点』以外ではなかなか見られないんじゃないかなっていう。採点とかなくて、ただ見てもらう大喜利みたいなんは、僕もずっと大喜利ライブっていうのをやりながら、多くの人に見てもらいたいなと思っていたんで、いい機会をいただきました。
――回答されたみなさんは、ノブさんだからこそ自由にできた？
【川北茂澄】
もっと出せた答えもあったなと。例えば（収録でも盛り上がったものの、使えないフレーズ）。
【ノブ】
（そのくだりを制止しながらも自らものまね）（川北の肩をしっかり持って）それ、もうやめてください（笑）！これがPRとなって、世に出るんですよ（笑）！
【川北】
（さらに悪ノリ）
【国崎和也】
（それに乗っかる）
【ノブ】
もういいです（笑）！（川北の気持ちを代弁するように）「まーごめ！」だけ言っておきましょう（笑）。
【堂前透】
（川北に次いで悪ノリ後）この番組が一大ムーブメントというか、盛り上がって、時代の流れが変わって、10年後ぐらいは「情報番組したいわー！」ってなるぐらい（笑）。
【国崎】
（収録でも盛り上がったものの、使えないフレーズ）。B面の方の…（笑）。
【川北】
（一緒になって悪ノリ）
【ノブ】
（国崎に駆け寄って）もう、ええって（笑）！ノブを見てくれ！記者のみなさん、NHKの偉い人もいる！（国崎を代弁するように）「地元・富山の人にも見てほしいです」。
【国崎】
言ってませんよ。
【川原】
（収録でも盛り上がったものの、使えないフレーズ）。
【ノブ】
なぁ、頼む！PRしたいんや（笑）！（川原を代弁するように）「一緒にbaseよしもとから一緒にやっていて本当によかったです。なんかみんなに見てほしいです」。
【川北】
本当にそれ書かれたら、つまんないやつみたい（笑）。
【川原】
ふざけていいと聞いて田舎から出てきたんですけど、やっぱりふざけていいとかなくなって。でも、今もう本当にふざけて、やっていきたいって夢見ている人が（メンバーを指しながら）もうこれだけしかいません！
【ノブ】
純粋に前向いてふざけていいんだ、そのユートピアを目指してやります！
【哲夫】
ノブの仕切りというので、すごい安心ができました。なんですけど、なんか急にノブが忙しいんで、なんか他の仕事入って…（別の使えないフレーズ）。
【ノブ】
それもアカンねん（笑）！
――このメンバーについて
【ノブ】
なんか目がキレイです。お笑い、芸能界、ずっといたら、やっぱ変な目になっていく芸人多いんですけど、キレイな目してるんすよ。みんな全然濁ってない。希望を捨てていない。そういうメンバーです。尊敬します。まとめて言うなら、誰も食レポができないメンバー。全員、食べないとか店に入らないとかをする人たちです。そんな人たちが…だってそうですもん。それをしにお笑い入ってきたっていう。それの目のキレイさがまだ残ってるメンバーにこんなに集まってもらってうれしかったです。