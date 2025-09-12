“トランジスタグラマー”葉月あや、Gカップのダイナマイトボディ披露 「グラビアン魂」未公開カット公開
俳優やバラエティー番組でも活躍する葉月あやが登場する『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 葉月あや「完璧な胸とおしり」』（発売中）で、人気コーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットを収録したもので、発売を記念して誌面カットが公開された。
【写真】思わずドキッ！美ボディを披露する葉月あや
本作は、152センチという小柄な身長ながら均整の取れたスタイルを生かし、バスト90センチ・Gカップの迫力あるボディを余すことなく収めた1冊。鍛えられたヒップラインや全身の曲線を際立たせた構図が多く収録され、「完璧」というタイトル通りの存在感を放つ仕上がりとなっている。
葉月は1991年に愛知県で生まれ、これまで数々のグラビア誌やDVDで活躍。最新DVD『Glossy』（ラインコミュニケーションズ）も発売中で、SNSでは日々の活動や撮影オフショットを発信している。
本人はかつて「夢はギャンブルで勝ったお金で家を建てること」と語るなどユニークな一面も見せてきた。今回の写真集では、そんな明るく奔放なキャラクターと大胆なビジュアルが融合し、見る者を引き込む内容になっている。
