BIGBANG・G-DRAGON、東京ドーム公演がスクリーンに 34台のカメラを駆使＆最新技術で臨場感あふれる音源に
G-DRAGON（BIGBANG）のライブフィルム『G-DRAGON [Ubermensch] TOKYO LIVE IN CINEMA』（※U＝ウムラウト付きU）が、10月17日より全国劇場公開（配給：エイベックス・フィルムレーベルズ）されることが決定した。世界に先立って、日本公開となる。
【写真】日本限定ビジュアル！ムビチケ特典のオフショットフォトカード
現在開催中のワールドツアーより、5月に東京ドームで行われた公演を収録した本作は、34台のカメラを駆使し、超近接ショットから迫力のフルショットまで多彩なアングルで撮影。最新技術で再現された臨場感あふれる音響により、圧倒的なパフォーマンスと会場を包み込む熱狂を大迫力のスクリーンで体感できる。上映は2Dに加え、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXと多彩なフォーマットで展開。臨場感と没入感を最大限に味わえる。
また、10月3日に発売開始されるムビチケカードの特典は、日本限定ビジュアルを使用したオフショットフォトカード（全2種ランダム）に決定。さらに、ポスタービジュアルも公開された。
【写真】日本限定ビジュアル！ムビチケ特典のオフショットフォトカード
現在開催中のワールドツアーより、5月に東京ドームで行われた公演を収録した本作は、34台のカメラを駆使し、超近接ショットから迫力のフルショットまで多彩なアングルで撮影。最新技術で再現された臨場感あふれる音響により、圧倒的なパフォーマンスと会場を包み込む熱狂を大迫力のスクリーンで体感できる。上映は2Dに加え、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXと多彩なフォーマットで展開。臨場感と没入感を最大限に味わえる。
また、10月3日に発売開始されるムビチケカードの特典は、日本限定ビジュアルを使用したオフショットフォトカード（全2種ランダム）に決定。さらに、ポスタービジュアルも公開された。