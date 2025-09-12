7人組アイドルグループ「Palette Parade」（パレットパレード、通称パレパレ）が8日、東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で4周年記念公演「OWN THE CEREMONY」を開催した。デビュー当初から憧れ続けた舞台に立ち、約2時間で19曲を熱唱。終演後には初の冠番組がテレビ愛知で放送されることも発表され、5周年へ向けて大きな一歩を刻んだ。（「推し面」取材班）

「今日も私たちは全力でステージに立ちます。この歌があなたに、届きますように」

グループ随一の歌唱力を誇る葵うたの言葉を合図に、「シャイガール」のイントロが鳴り響く。瞬間、客席の熱が爆発した。7人は汗を散らし、髪を振り乱しながら前へ前へと迫り出す。白川千尋と中野小陽が固く手を握り、夏目志穂・山粼悠楓・郄橋來都葉の2期生トリオは指先まで熱を込めたダンスでフロアを揺らす。比嘉ゆめのの伸びやかな声が重なるたびに、熱狂はさらに加速。ラストサビで7人の歌声がそろうと、その声圧で2階席まで揺るがした。

♪いつかは憧れてた なりたい私になる

この歌詞は、そのままパレパレの4年間の歩みと重なった。

Zepp DiverCityは「夢の場所」だった。まだ何者でもなかった頃、客席から見上げたステージ。デビューしてから何度も「ここに立ちたい」と願いながらも、届かない現実に悔しさを募らせた。メンバーの離脱や不安定な時期を経て、それでも諦めずに進んできた。だからこそ、この2時間は、努力の証明であり、悲願の結実だった。

幕開けから喜びは抑えきれなかった。舞台装置に乗って一人ずつ飛び上がり、割れるような歓声に迎えられるオープニング。序盤から白川と葵がステージを駆け抜け、波のようなウェーブが客席を包み込む。人気曲「未来図」が早くも7曲目に披露されたとき、会場は驚きと歓喜のどよめきに満たされた。

初披露曲「CHO―JO―JUMP」は反骨心をイメージした衣装で歌い踊った。続く「アイビー」では過去の映像を背に、7人が互いに視線を交わし合った。その瞬間、山粼は確信した。「この7人なら、どこまでも行ける」と。

アンコールでは、5分以上続いたコールに応えて再登場。観客と一緒に記念撮影しながら、メンバーの口から自然に声が漏れた。

「うわぁ…夢に見たZeppでの集合写真だ」

その言葉には、これまでの悔しさも涙もすべて報われる重みがあった。

葵は涙を浮かべ「本当にここから見る景色が嬉しくて…」と声を詰まらせ、夏目は「この選択が正解と思えるように」と未来を見据える。白川は「進み方が分からなくて苦しい時期もあった。でもこんな幸せな景色を見れて、未来が楽しみ」と胸を張り、中野は「悔しい思いを重ねたけど、今日の景色は死ぬ前の走馬灯に出てくるぐらい忘れられない」と語った。郄橋は「一瞬だったけど、本当に幸せな時間をありがとうございました」と感謝を伝え、山粼は「この先も7人でずっと進んでいきたい」と誓う。そして比嘉は「正解が分からなくても、私たちが正解を作っていく」と強く言い切った。

最後に届けられたのは、新たな航海を告げる「あくび」。

♪転んだって泣いてたって 正解なんて後でもいい さあ どこに行くかは決まった――

照明の中で重なった7人のシルエットを見つめながら、観客はその意味を噛みしめた。悔しさも涙も、この日の景色のためだった。そして、ここからはパレパレが道を照らし、5年目の航海を突き進んでいく。

■2025年9月8日（月）19:00開演 Zepp DiverCity（TOKYO）

Palette Parade 4周年ワンマンライブ「OWN THE CEREMONY」

M1:起きて笑おう果報者

M2:ときしゅわ！

M3:パレパレコーシンちゅう！

M4:Brand New, Brand New Days!!

M5:ハチャメチャでGo！

M6:フレフレ

M7:未来図

M8:CHO-JO-JUMP

M9:アイビー

M10:Bad Genius

M11:オールドルーキー

MC

M12:パレサマ!

M13: スタートライン

M14: おとなだもの

M15: domino

M16:シャイガール

アンコール

EN1:gemmy day

EN2:わたしトレイン

EN3:あくび

《冠テレビ番組決定》終演後、立て続けに発表が行われた。まずグループ初の冠番組が決定。テレビ愛知で10月19日、11月2日、16日の3週にわたり、毎週日曜深夜24:50〜25:20に放送される。また、恒例の主催ライブ「パレちゃレ！5」の開催、年末の無料東名阪ツアー、東京・SHIBUYA WWWでクリスマスイブに「パレパレクリスマス2025」を実施することも決まった。