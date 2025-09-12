大滝詠一さん「ナイアガラ・レコード」設立50周年記念映像が公開 『君の名は。』予告編手がけたクリエイターによる美映像
大滝詠一さんが設立したレーベル「ナイアガラ・レコード」が、今年50周年を迎えたことを記念し、『大滝詠一 ナイアガラ・レコード50周年記念 スペシャルムービー』が公式YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】美映像…！大滝詠一さん「ナイアガラ・レコード」設立50周年記念映像
同映像では、大滝さんのソロ楽曲に加え、プロデュース作品やインストゥルメンタル、別名義による楽曲など、40曲以上をシームレスに編集。映像演出は、映画『君の名は。』『天気の子』などの予告編を手がけたアニメ映像ディレクター・依田伸隆が担当している。デザイン性の高い歴代のジャケット写真を、絵巻物のようにコラージュした作品となっている。
「ナイアガラ・レコード」設立50周年を記念したアニバーサリー企画は、7月に開催された大型コンサートイベントや、初のリミックス作品集『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Remix EP』のリリース、特別展示会の会期延長など、多岐にわたって展開されている。
また、9月13日午後11時からはNHK Eテレにて、ETV特集『POP 〜大滝詠一 幸せな結末〜』の放送も決定。最大のヒット曲「幸せな結末」の創作過程を記録した37時間におよぶ音源の初公開に加え、未公開インタビューや貴重なライブ映像も紹介される。さらに、7月に開催された『ナイアガラ・レコード50周年記念ライブ』の模様も、以下のスケジュールで地上波およびCS/BSで放送される。
