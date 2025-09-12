『2025フィギュアスケートブロック大会』全6大会、FODで全選手・全演技生配信
フジテレビの動画配信サービス・FODでは、19日から全国で開催される『2025フィギュアスケートブロック大会』全6大会で、全選手・全演技を生配信する。
『2025フィギュアスケートブロック大会』全
フィギュアスケート「ブロック大会」は、シニア・ジュニア・ノービス各カテゴリーの「全日本選手権」の予選会として、東北・北海道、関東、東京、中部、近畿、中四国九州という全国6つの地区で開催される大会。日々磨きあげた技術・表現・精神をリンク上で発揮し、「全日本選手権」への切符獲得を目指す。
○「2025 東京フィギュアスケート選手権大会」
9月19日（金）開幕の「東京選手権」には、世界で活躍する選手が多数エントリー。昨シーズンの世界選手権６位の佐藤駿、さらに今シーズンのグランプリシリーズに出場予定の三浦佳生、渡辺倫果、住吉りをん、中井亜美、青木祐奈など、ミラノ・コルティナ五輪シーズンの注目スケーターたちが登場する。
○「2025 中部フィギュアスケート選手権大会」
9月19日（金）開幕の「中部選手権」には、ミラノ・コルティナ五輪シーズンの注目スケーターが多数エントリー。2023全日本選手権3位の山本草太、昨シーズングランプリファイナルに出場した松生理乃。さらに2018年グランプリファイナル優勝、復活を期す紀平梨花も中部選手権から全日本選手権を目指す。
○「2025 関東フィギュアスケート選手権大会」
鍵山優真、佐藤駿、三浦佳生ら世界で活躍するスケーターたちがかつて切磋琢磨してきた、9月26日（金）開幕の「関東選手権」。今シーズンは、現役屈指のエンターテイナー大島光翔が帰還。観客席を熱く沸かせる。
○「2025 東北・北海道フィギュアスケート選手権大会」
オリンピック金メダリストの荒川静香、羽生結弦は、「東北・北海道選手権」から世界へと羽ばたいていった。今季は9月27日（土）、28日（日）の2日間、青森県八戸市のテクノルアイスパーク八戸で開催される。
○「2025 中四国九州フィギュアスケート選手権大会」
10月3日（金）開幕の「中四国九州選手権」。昨シーズンは岡山を練習拠点にする植村駿が全日本ジュニア選手権4位、福岡で腕を磨く佐久間陸が全日本ノービス選手権優勝と、中四国九州勢の活躍が目立った。今シーズンは福岡県のオーヴィジョンアイスアリーナ福岡で3日間の熱戦が繰り広げられる。
○「2025 近畿フィギュアスケート選手権大会」
東京選手権と並び強豪スケーターぞろいの10月3日（金）開幕の「近畿選手権」。世界選手権代表経験を持つ友野一希、吉田陽菜、三原舞依らがしのぎを削る。ジュニア、ノービスも全国トップレベルの実力者が数多く出場する。
○■配信概要
・「2025 東京フィギュアスケート選手権大会」
９月19日（金） ８時〜20時45分
９月20日（土） 11時〜22時20分
９月21日（日） 10時20分〜19時50分
・「2025 中部フィギュアスケート選手権大会」
９月19日（金）14時45分〜20時10分
９月20日（土）13時15分〜20時45分
９月21日（日）11時〜16時40分
・「2025 関東フィギュアスケート選手権大会」
９月26日（金） 13時〜19時30分
９月27日（土） 10時45分〜18時10分
９月28日（日） 10時05分〜16時05分
・「2025 東北・北海道フィギュアスケート選手権大会」
９月27日（土） 11時20分〜19時59分
９月28日（日） 10時25分〜18時34分
・「2025 中四国九州フィギュアスケート選手権大会」
10月３日（金）〜５日（日）
※中四国九州大会の競技時間は未定
・「2025 近畿フィギュアスケート選手権大会」
10月３日(金)〜５日（日）
※近畿大会の競技時間は未定
○■主な出場選手
東京選手権：佐藤駿、三浦佳生、渡辺倫果、住吉りをん、中井亜美、青木祐奈 ほか
中部選手権：山本草太、松生理乃、山下真瑚、横井きな結、大庭雅、紀平梨花 ほか
関東選手権：大島光翔、大林理人 ほか
東北・北海道選手権：岩本愛子、菊池英仁、泉篤杜 ほか
中四国九州選手権：吉田菫、小河原泉颯、佐久間陸 ほか
近畿選手権：友野一希、吉田陽菜、三原舞依、三宅咲綺、上薗恋奈 ほか
※出場予定選手は予告なく変更になる可能性あり
『2025フィギュアスケートブロック大会』全
フィギュアスケート「ブロック大会」は、シニア・ジュニア・ノービス各カテゴリーの「全日本選手権」の予選会として、東北・北海道、関東、東京、中部、近畿、中四国九州という全国6つの地区で開催される大会。日々磨きあげた技術・表現・精神をリンク上で発揮し、「全日本選手権」への切符獲得を目指す。
9月19日（金）開幕の「東京選手権」には、世界で活躍する選手が多数エントリー。昨シーズンの世界選手権６位の佐藤駿、さらに今シーズンのグランプリシリーズに出場予定の三浦佳生、渡辺倫果、住吉りをん、中井亜美、青木祐奈など、ミラノ・コルティナ五輪シーズンの注目スケーターたちが登場する。
○「2025 中部フィギュアスケート選手権大会」
9月19日（金）開幕の「中部選手権」には、ミラノ・コルティナ五輪シーズンの注目スケーターが多数エントリー。2023全日本選手権3位の山本草太、昨シーズングランプリファイナルに出場した松生理乃。さらに2018年グランプリファイナル優勝、復活を期す紀平梨花も中部選手権から全日本選手権を目指す。
○「2025 関東フィギュアスケート選手権大会」
鍵山優真、佐藤駿、三浦佳生ら世界で活躍するスケーターたちがかつて切磋琢磨してきた、9月26日（金）開幕の「関東選手権」。今シーズンは、現役屈指のエンターテイナー大島光翔が帰還。観客席を熱く沸かせる。
○「2025 東北・北海道フィギュアスケート選手権大会」
オリンピック金メダリストの荒川静香、羽生結弦は、「東北・北海道選手権」から世界へと羽ばたいていった。今季は9月27日（土）、28日（日）の2日間、青森県八戸市のテクノルアイスパーク八戸で開催される。
○「2025 中四国九州フィギュアスケート選手権大会」
10月3日（金）開幕の「中四国九州選手権」。昨シーズンは岡山を練習拠点にする植村駿が全日本ジュニア選手権4位、福岡で腕を磨く佐久間陸が全日本ノービス選手権優勝と、中四国九州勢の活躍が目立った。今シーズンは福岡県のオーヴィジョンアイスアリーナ福岡で3日間の熱戦が繰り広げられる。
○「2025 近畿フィギュアスケート選手権大会」
東京選手権と並び強豪スケーターぞろいの10月3日（金）開幕の「近畿選手権」。世界選手権代表経験を持つ友野一希、吉田陽菜、三原舞依らがしのぎを削る。ジュニア、ノービスも全国トップレベルの実力者が数多く出場する。
○■配信概要
・「2025 東京フィギュアスケート選手権大会」
９月19日（金） ８時〜20時45分
９月20日（土） 11時〜22時20分
９月21日（日） 10時20分〜19時50分
・「2025 中部フィギュアスケート選手権大会」
９月19日（金）14時45分〜20時10分
９月20日（土）13時15分〜20時45分
９月21日（日）11時〜16時40分
・「2025 関東フィギュアスケート選手権大会」
９月26日（金） 13時〜19時30分
９月27日（土） 10時45分〜18時10分
９月28日（日） 10時05分〜16時05分
・「2025 東北・北海道フィギュアスケート選手権大会」
９月27日（土） 11時20分〜19時59分
９月28日（日） 10時25分〜18時34分
・「2025 中四国九州フィギュアスケート選手権大会」
10月３日（金）〜５日（日）
※中四国九州大会の競技時間は未定
・「2025 近畿フィギュアスケート選手権大会」
10月３日(金)〜５日（日）
※近畿大会の競技時間は未定
○■主な出場選手
東京選手権：佐藤駿、三浦佳生、渡辺倫果、住吉りをん、中井亜美、青木祐奈 ほか
中部選手権：山本草太、松生理乃、山下真瑚、横井きな結、大庭雅、紀平梨花 ほか
関東選手権：大島光翔、大林理人 ほか
東北・北海道選手権：岩本愛子、菊池英仁、泉篤杜 ほか
中四国九州選手権：吉田菫、小河原泉颯、佐久間陸 ほか
近畿選手権：友野一希、吉田陽菜、三原舞依、三宅咲綺、上薗恋奈 ほか
※出場予定選手は予告なく変更になる可能性あり