俳優の板垣李光人による初の絵本「ボクのいろ」（Gakken）が11月6日に発売される。

今年4月に絵本投稿サイト「よみきかせキャンバス」で、デジタルで発表された作品に加筆修正し、さらに描き下ろしを加えたもの。「デジタル上で楽しんでいただく良さもありましたが、こうして皆さまのお手元に紙媒体としてお届けできることを大変うれしく思います」と喜びを語った。きょう12日から予約販売が開始された。

「自分らしさ」をテーマに、真っ白なからだをもつ不思議な生き物・ヌルが、色とりどりの世界で暮らしながら、「どうしてボクだけ色がないの？」と悩みながらも、さまざまな出会いを経て自分の色を探していく物語が描かれる。鮮やかに広がる色彩と、愛くるしいヌルの姿が描かれたイラストは、ページをめくるたびに心を和ませ、リズムのあるやさしい言葉でつづられた文章には、板垣のこだわりがぎゅっと詰められている。

板垣は「今回の出版に際し、現在公開されているものからイラストにも一部修正を加え、手元で1枚1枚ページをめくる絵本としての魅力をより感じていただけるようなアップデートを施しました。

ぜひ、大人の皆さまも子どもの皆さんも、お楽しみください」とアピールした。

板垣は今年1月期のフジテレビ系ドラマ「秘密〜THE TOP SECRET〜」でゴールデン帯（午後7〜10時）の連続ドラマに初主演。映画『ババンババンバンバンパイア』、11日に最終回を迎えたテレビ朝日ドラマ「しあわせな結婚」など話題作への出演が続いている。今月29日放送開始のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」にも出演するなど俳優として活躍。一方、個展を開催するなど、芸術分野でも活躍している。