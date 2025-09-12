RCサクセション＆忌野清志郎さんの55周年記念ポップアップが原宿で開催決定 「ロックン・ロール研究所」をイメージした空間も
RCサクセションおよび忌野清志郎さんのデビュー55周年を記念したポップアップストア『RCサクセション＆忌野清志郎 55th Celebration POP-UP STORE』が、10月15日から26日まで、東京・原宿のUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUで開催されることが決定した。
【画像】ほしい…！ジャケットをモチーフにした限定Tシャツ
会場は、2005年に発表された忌野さんの「JUMP」のミュージックビデオの撮影地でもある竹下通りの中心。RCサクセションのライブ写真や、忌野さんのプライベートスタジオ「ロックン・ロール研究所」をイメージした空間、本人による絵画やイラストの展示に加え、鋤田正義、蜷川実花、佐内正史ら9名の著名カメラマンによるポートレイト展示も行われる。
また、2階には常設のローリング・ストーンズ公式ストアも併設され、同ストアのシンボル「ベロマーク」と、忌野さんが描いたキャラクター「ヒトハタウサギ」の限定コラボグッズも販売。さらに、RCサクセション、ソロ、THE TIMERSのジャケットをモチーフにしたTシャツなど、イベント限定のアイテムも多数取り揃えられる。
入場は無料だが、10月15日、16日、18日、19日の4日間は事前予約制。予約受付は9月20日正午より特設サイトにて開始される。詳細や最新情報も同サイトで随時更新される。
また、10月15日には、RCサクセションの名盤『シングル・マン』のデラックスエディションが発売される。2CD盤と2LP盤の2形態で、リマスタリング音源に加え、洋画家・南大路一さんによる『幼児・児童 絵画統覚検査図版』17点を収録したブックレットやライナーノーツなどを封入。2LP盤はロンドン・アビイ・ロード・スタジオのマイルズ・ショーウェル氏がカッティングを手がけた、180g重量盤のクリアヴァイナルとなっている。
CDおよびLPは全国の主要CDショップやECサイト、UNIVERSAL MUSIC STOREにて取り扱われる。
