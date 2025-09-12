JO1・與那城奨が「謎の兵士」役で出演＝映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）（C）2025「ロマンティック・キラー」製作委員会 （C）百世渡／集英社

　百世渡による人気漫画を実写化した映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）に、グローバルボーイズグループ・JO1のリーダー・與那城奨が「謎の兵士」役で出演することが発表された。

【動画】ロマンティック襲来PV／謎の兵士編（30秒）

　本作は、恋愛に全く興味のない女子高生の前に、人間の恋愛エネルギーを糧とする魔法使いが現れ、次々と恋愛トラップを仕掛けていくラブコメディ。王道の胸キュン展開になびくどころかぶっ飛ばし続けるヒロインの姿を描くラブコメディ。

　恋愛にまるで興味がないのに、ある日強制的にロマンティックな展開に巻き込まれることになる干物女子高生・星野杏子を上白石萌歌、クールな転校生・香月司を高橋恭平（なにわ男子）、野球部の天然系幼なじみ・速水純太を木村柾哉（INI）、上から目線すぎる某国の王子様・小金井聖（こがねい・ひじり）を中島颯太（FANTASTICS）を演じる。

　與那城は、2019年に放送された『PRODUCE 101 JAPAN』から誕生したJO1のリーダーで、グループではメインボーカルとして活躍。優しく包み込むような歌声でファンを魅了してきた彼が、本作ではまさかの兵士役!?優しく包み込むように杏子に近づき恋愛トラップを仕掛ける。

　高校生活を舞台にした物語でありながら、與那城の出演シーンはなぜか森の中。しかも劇中で日本語を全く話さないという設定が明かされており、その謎めいた役どころが話題を呼びそうだ。あわせて公開された「謎の兵士編PV」でも、特異な存在感を放っている。

　また、杏子の幼なじみ・速水純太役の木村とは、兄弟グループのリーダー同士という関係性で、2人の共演にも注目が集まりそうだ。

　今回のキャスト発表を皮切りに新情報が解禁予定。6月に特報が公開された際に話題を呼んだ“トリプルテーマソング”の続報にも期待が高まる。

■「謎の兵士」役：與那城奨のコメント

　恋愛をぶっ飛ばしまくる、前代未聞のぶっ飛んだ“コメディ”映画『ロマンティック・キラー』に今回謎の兵士役として出演をさせていただきました。
　この作品はヒロインを演じる上白石萌歌さんを筆頭にたくさんの方々が個性豊かな役を演じていて恋愛映画の枠を超えた作品になってます。
　僕の事務所の後輩INIの木村柾哉も主人公の1人を演じていて完成した作品をみた時に柾哉の良さが全面に出ていて最高でした。
　いつもの柾哉の笑顔が沢山見られる作品になってますのでみなさん楽しみにしてて下さい^_^

　この恋（戦い）の結末はどうなるのか!!
　皆さん是非劇場でご覧ください！

■速水純太役：木村柾哉のコメント

　こんにちは！速水純太役を演じました、INIの木村柾哉です！
　今回『ロマンティック・キラー』にJO1さんから、僕の大好きな先輩である奨くんが"謎の兵士"役として、出演することが発表されました！！めちゃくちゃ嬉しいですー!!!
　奨くんの頼もしさやフィジカル、そしてかっこよさが存分に謎の兵士にも盛り込まれていてかなり面白くてエモく、涙がホロ？っと出てしまいそうな描写になっています！
　奨くんの、謎の兵士？？？というかもうこれほぼあの兵士だろ!!!（笑）に是非是非ご注目下さい！