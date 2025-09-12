7人組アイドルグループ「Palette Parade」（パレットパレード、通称パレパレ）が8日、東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で結成4周年を記念したワンマンライブ「OWN THE CEREMONY」を開催した。大歓声に包まれた2時間を終え、メンバーの比嘉ゆめのが単独取材に応じ、胸に去来した思いを率直に語った。（「推し面」取材班）

午後7時の開演。メンバー紹介映像に合わせて、1人ずつ舞台下からリフトに乗って飛び出す演出で幕を開けた。勢いそのままに走り出したステージは、約2時間を全力で駆け抜けた。

舞台裏に戻った比嘉の表情には、安堵と高揚が入り混じっていた。「オープニングで、舞台装置から飛び出す演出があったんですが、飛び出した瞬間、たくさんのファンの方々が目に入ってきて…感動しました。めっちゃ怖かったんですけどね。実はめっちゃ練習したんです。“私たちは世界のスーパーアイドルだ”と思って、それを表現したくてやりました。忘れられない思い出になりました」

アンコール前、本編ラストを飾ったのは「シャイガール」。グループを支えてきた代表曲であり、ファンとの絆を象徴する一曲だ。比嘉はその意味をこう語る。

「初期から支えられてきた“シャイガール”があったからこそ、優しくて弱いけど、ちゃんと寄り添うという今のパレパレの形が表現されていると思っています。この曲は、私たちを応援してくださるファンの方々への感謝の気持ちを表している曲でもあります。この曲をZeppで、しかもファンの皆さんと一緒に歌えて、本当に良かったです」

さらに、自ら作詞した「アイビー」では特別な感情があふれた。「ファンの方々の目を見ながら歌いました。これまで私たちがやってきたこと、そしてファンの皆さん一人ひとりに出会い、支えられてきたこと、それらは全て間違っていなかったんだと確信しながら歌えました。この公演を通して、ファンの方々に感謝の気持ちでいっぱいです」

公演の最後には、10月から11月にかけてテレビ愛知での冠番組決定というサプライズが発表された。「3年前に冠番組の制作を懸けた“アイドル・オブ・ザ・イヤー”という企画でもシャイガールを歌ったんです。この時は2位だったんですが、こうやってきょうのステージでもシャイガールを歌って冠番組が決まったってことを考えると運命的な気がします。本当に嬉しいです！」

ステージ上で「正解は、自分たちが決めるもの。これからも私たちについてきてください」と誓った比嘉。4年間の結晶をZeppに刻み、次の正解を探しにまた走り出す。