『ジョジョの奇妙な冒険 スティール・ボール・ラン』Netflixで世界配信決定
漫画家・荒木飛呂彦氏の人気作品「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ最新作『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』が、Netflixにて世界配信されることが決定した。過去シリーズを手がけたスタッフが再集結し、制作に挑む。
【画像】『スティール・ボール・ラン』キャラクタービジュアル
『ジョジョの奇妙な冒険』は1986年に「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載を開始。シリーズ累計発行部数は1億2000万部を超え、奇抜なキャラクター造形や独特の擬音、印象的なせりふで世界的な人気を誇る。現在は第9部『The JOJOLands』が「ウルトラジャンプ」で連載中であり、アニメ、ゲーム、舞台、実写映画など幅広いメディア展開が行われてきた。
新たにアニメ化される『スティール・ボール・ラン』は、19世紀末のアメリカを舞台に、史上初の乗馬による北米大陸横断レースを描いた物語。元天才騎手でありながら半身不随となった主人公ジョニィ・ジョースターが、謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリと出会い協力関係を結び、共に北米大陸を横断する過酷なレースに挑む。
監督を務める木村泰大は「アニメ化を監督として担えることに胸が高鳴っています。スタッフ一同も同じ思いを抱き、日々の制作に情熱を注いでいます。作品を通じて皆さんと熱を共有できる日を心待ちにしつつ、一緒にこの旅路を駆け抜けられたら嬉しいです」と、喜びの声を寄せた。
なお、9月23日には『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』の新情報発表イベントが予定されている。世界的人気シリーズの新章として、注目を集めそうだ。
■監督：木村泰大のコメント
『スティール・ボール・ラン』は、壮大なレースを通して登場人物がそれぞれの信念を懸けて走り抜く姿を描いた物語です。そのアニメ化を監督として担えることに胸が高鳴っています。スタッフ一同も同じ思いを抱き、日々の制作に情熱を注いでいます。作品を通じて皆さんと熱を共有できる日を心待ちにしつつ、一緒にこの旅路を駆け抜けられたらうれしいです。
【画像】『スティール・ボール・ラン』キャラクタービジュアル
『ジョジョの奇妙な冒険』は1986年に「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載を開始。シリーズ累計発行部数は1億2000万部を超え、奇抜なキャラクター造形や独特の擬音、印象的なせりふで世界的な人気を誇る。現在は第9部『The JOJOLands』が「ウルトラジャンプ」で連載中であり、アニメ、ゲーム、舞台、実写映画など幅広いメディア展開が行われてきた。
監督を務める木村泰大は「アニメ化を監督として担えることに胸が高鳴っています。スタッフ一同も同じ思いを抱き、日々の制作に情熱を注いでいます。作品を通じて皆さんと熱を共有できる日を心待ちにしつつ、一緒にこの旅路を駆け抜けられたら嬉しいです」と、喜びの声を寄せた。
なお、9月23日には『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』の新情報発表イベントが予定されている。世界的人気シリーズの新章として、注目を集めそうだ。
■監督：木村泰大のコメント
『スティール・ボール・ラン』は、壮大なレースを通して登場人物がそれぞれの信念を懸けて走り抜く姿を描いた物語です。そのアニメ化を監督として担えることに胸が高鳴っています。スタッフ一同も同じ思いを抱き、日々の制作に情熱を注いでいます。作品を通じて皆さんと熱を共有できる日を心待ちにしつつ、一緒にこの旅路を駆け抜けられたらうれしいです。