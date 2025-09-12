RADWIMPS、ニューアルバムのタイトルは『あにゅー』に決定 新アー写＆ジャケ写も公開
RADWIMPSが、10月8日にリリースするニューアルバムのタイトルを『あにゅー』とすることを発表した。未発表の新曲10曲に加え、NHK連続テレビ小説『あんぱん』主題歌「賜物」と日本テレビ『news zero』テーマソング「命題」を含む全12曲が収録される。
【画像】ついにタイトルが解禁、アルバム『あにゅー』ジャケット
あわせて、アルバムのジャケットアートワークと最新のアーティスト写真も公開。バンドの20周年イヤーにふさわしい作品として、注目が集まっている。
『20th Anniversary Special Box』の収録内容も明らかになった。スタジオライブ映像の全編に加えて、メイキングやインタビュー映像を収録。さらに、2007年8月に横浜アリーナで開催された伝説のライブ『セプテンバーまだじゃん。』から、「セプテバーさん」や「祈跡」「もしも」などの貴重なパフォーマンス映像を厳選収録している。
また、今年7月の『FUJI ROCK FESTIVAL’ 25』で披露された「賜物」「命題」など最新曲を含む全4曲のライブ映像も収められており、バンドの過去と現在を凝縮した内容となっている。
さらに、同Boxには「20th Anniversary GOODS入りオリジナルポーチ」も封入。ポーチの中には、20周年を記念してデザインされた3アイテムが詰め合わせで収納されている。このスペシャルボックスはラリルレコードおよびUNIVERSAL MUSIC STOREでの限定販売となり、生産数には限りがある。
RADWIMPSは同アルバムを携えて、10月より全国9都市17公演にわたるアリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』を開催。なかでも11月22日から24日に神奈川・横浜アリーナで行われる3Days公演では、BUMP OF CHICKEN、Vaundy、YOASOBIを各日に迎えた対バン形式のステージが予定されている。11月23日にメジャーデビュー20周年を迎えるRADWIMPSにとって、記念すべきライブツアーとなる。
【画像】ついにタイトルが解禁、アルバム『あにゅー』ジャケット
あわせて、アルバムのジャケットアートワークと最新のアーティスト写真も公開。バンドの20周年イヤーにふさわしい作品として、注目が集まっている。
また、今年7月の『FUJI ROCK FESTIVAL’ 25』で披露された「賜物」「命題」など最新曲を含む全4曲のライブ映像も収められており、バンドの過去と現在を凝縮した内容となっている。
さらに、同Boxには「20th Anniversary GOODS入りオリジナルポーチ」も封入。ポーチの中には、20周年を記念してデザインされた3アイテムが詰め合わせで収納されている。このスペシャルボックスはラリルレコードおよびUNIVERSAL MUSIC STOREでの限定販売となり、生産数には限りがある。
RADWIMPSは同アルバムを携えて、10月より全国9都市17公演にわたるアリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』を開催。なかでも11月22日から24日に神奈川・横浜アリーナで行われる3Days公演では、BUMP OF CHICKEN、Vaundy、YOASOBIを各日に迎えた対バン形式のステージが予定されている。11月23日にメジャーデビュー20周年を迎えるRADWIMPSにとって、記念すべきライブツアーとなる。