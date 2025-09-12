首都圏で１１日に猛烈な雨が降った影響で、１２日も東京・羽田空港の発着便に欠航が相次いだ。

空港ではロビーで一夜を明かし、疲れた表情の人たちの姿が見られた。東京都内では２００件以上の床上・床下浸水が確認され、都が人的被害がないか調べている。

停滞する秋雨前線に湿った空気が流れ込んで積乱雲が発達したため東京都や神奈川県で猛烈な雨に見舞われ、気象庁が１１日午後に記録的短時間大雨情報を９回発表した。

全日空と日本航空によると、１１日は大雨の影響で国内線１２９便が欠航。機材の手配などが間に合わない影響で、１２日も少なくとも１２８便の欠航が決まっている。

羽田空港のロビーではソファや床に敷いた毛布の上で一晩を過ごした人が相次ぎ、新たな便の予約手続きのため窓口に長蛇の列を作っていた。

家族らと観光を終え、１１日夜の便で帰宅する予定だった札幌市のパート従業員女性（３６）は、欠航が決まってもホテルを予約できず、空港の床で横になり、朝を迎えた。予約できた便は１４日だといい、「楽しかった旅行で最後に大変な思いをした。まずはお風呂に入って疲れを取り、泊まるホテルを探したい」とこぼした。

都によると、都内では世田谷区の谷沢川と品川区の立会川が氾濫。１１日午後９時時点で、床上・床下浸水の被害は大田区や目黒区、品川区などで計２１３件確認された。少なくとも８か所で道路が冠水し、小平市ではマンホールが破損した。

１２日夜から１３日明け方にかけては、九州北部から関東で警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に注意・警戒を呼びかけている。