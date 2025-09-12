◇MLB ヤンキース9-3タイガース(日本時間12日、ヤンキー・スタジアム)

ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が本拠地で行われたタイガース戦に「2番・ライト」でスタメン出場。初回に45号ソロを放つと、3回には2打席連続の46号ソロを放ち、球団本塁打数歴代4位タイに浮上しました。

ジャッジ選手は、初回の第1打席で相手先発タイラー・ホルトン投手がフルカウントから投じたスライダーをとらえ、左中間にもうけられたブルペンに飛び込む45号ソロを放ちます。

そして3回には先頭で第2打席を迎え、2番手ソーヤー・ギプソンロング投手が2球目に投じた145キロのストレートを前の打席とほぼ同じ左中間のブルペンへ飛び込む2打席連続となる46号ソロ。2本のアーチで勝利に貢献し、自身4度目の50号大台も視界にとらえています。

前日も本塁打を放ち、名捕手ヨギ・ベラ氏の358本塁打を超え、球団歴代5位に浮上。そしてこの2本で通算361本とし、4位のジョー・ディマジオ氏の記録と並びました。

◇ヤンキース 球団本塁打記録(出場試合数)659本 ベーブ・ルース(2084試合)536本 ミッキー・マントル(2401試合)493本 ルー・ゲーリッグ(2164試合)361本 ジョー・ディマジオ(1736試合)、アーロン・ジャッジ(1129試合)358本 ヨギ・ベラ(2116試合)