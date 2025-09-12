元AKB48でタレント、経営者の小嶋陽菜（38）が、11日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。最近のストレス発散法を明かし、指原莉乃から「社長になっておかしくなってる」とツッコまれた。

小嶋は100人以上の社員を抱えるアパレル会社を経営。社長として多忙な日々を過ごす中、息抜きについて聞かれると「仕事で次何しようかな？とスマホでいろいろ探しながら寝落ちします」と照れ笑いした。また「TikTokは唯一心を無にする時間。マインドフルネス。仕事にも関係ないから無心で見られる」と語った。

お気に入りの動画についても「（渋谷の）スクランブルの定点カメラがすごい好きで。深夜人がいない時に行って、こうやって（手を振って）写るんです。で、スクショしてさっしーに送るのがすごい好きで」と笑顔。指原は「渋谷の自分が写ってるのはもちろん、海外の24時間の定点の動画送ってきて『これ面白いから見て』って。動物が集まってくるやつとか」と小嶋の“奇行”を報告。「おかしくなってる、社長になって。忙しすぎて」とツッコんで笑いを誘った。

一方の小嶋は「普段社員のことだったり、お客さまのこととか数字、これ何枚発注したかなとか考えすぎて。全く考えたくないから、全く違うものを見ようと思ったら渋谷の配信者になっちゃって」と笑わせた。