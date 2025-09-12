役所広司、Netflixヒューマンコメディで主演 宮藤官九郎脚本「俺のこと、なんか言ってた？」配信決定
【モデルプレス＝2025/09/12】2025年9月に日本でのサービス開始から10周年を迎えるNetflixが、今後配信となる3作品を一挙解禁。俳優の役所広司が主演を務めるNetflixシリーズ「俺のこと、なんか言ってた？」が、2026年に世界独占配信される。
脚本家・宮藤官九郎氏とプロデューサー・磯山晶氏が、Netflixシリーズ「俺のこと、なんか言ってた？」で再びタッグを組むことが決定。Netflixシリーズ「離婚しようよ」やドラマ「不適切にもほどがある！」など話題作を次々と生み出してきた2人が完全オリジナル脚本で挑むテーマは、「承認欲求」。ロンドン・シェイクスピアグローブ座で日本人初主演の栄光を勝ち取った高瀬川玄は、とある理由から日本へなかなか帰ることができず2年ぶりの帰国を果たす。しかしそこで、承認欲求を持て余す彼にとって最大の悲劇が訪れるーなんと突然、世界から完全に忘れ去られてしまったのだ。
主演を務めるのは、第76回カンヌ国際映画祭で最優秀男優賞（『PERFECT DAYS』）を受賞するなど、映画やテレビ、舞台など国内外を問わず幅広く活躍するアジアを代表する俳優、役所広司。宮藤氏が手がける完全オリジナルの脚本に挑む役所は「宮藤官九郎さんの緻密で、ぶっ飛んでて、笑えて、妙に感動的な素晴らしい脚本を元に、猛暑の中スタッフ、キャストと共に楽しく撮影頑張っています。今回、人生二度目の『俳優役』をいただきました」と意気込みを語る。脚本を担当する宮藤氏は「役所広司さんが、俺の書いたしょうもない台詞にまで全身全霊を注いでくださる。現場の磯山さんが逐一報告してくれる。『今日も最高でした』と。脚本家にとってこんなに嬉しいことはないわけです」と喜びを語る。磯山氏は本作の企画について「宮藤さんとこの企画を考え始めた時は、まさか役所広司さんがやってくれるとは思ってもみませんでした。でも今は考えれば考えるほど役所さんしかいなかったと思っています」と手応えを語った。
名声も家族もお金も失った男は果たして、もう一度スポットライトを浴びることができるのか。承認欲求の塊の男が強制リセットされた人生で再起をはかるヒューマンコメディ、Netflixシリーズ「俺のこと、なんか言ってた？」は、2026年世界配信に向けて制作中。
なお、戸田恵梨香主演のNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（2026年世界独占配信）、アニメシリーズ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」（世界配信）も発表された。（modelpress編集部）
【役所広司（主演）】
宮藤官九郎さんの緻密で、ぶっ飛んでて、笑えて、妙に感動的な素晴らしい脚本を元に、猛暑の中スタッフ、キャストと共に楽しく撮影頑張っています。今回、人生二度目の『俳優役』をいただきました。撮影は年を跨ぐ長丁場になりますが、皆さんに楽しんで貰える作品になるよう最後まで頑張ります。
【宮藤官九郎（ 脚本）】
役所広司さんが、俺の書いたしょうもない台詞にまで全身全霊を注いでくださる。現場の磯山さんが逐一報告してくれる。「今日も最高でした」と。脚本家にとってこんなに嬉しいことはないわけです。俳優や脚本家に限らず、ＳＮＳのアカウントを取得している人なら誰だって承認欲求を持て余し、演じたり、盛ったり、加工したり、夜中に余計なこと呟いて自己嫌悪に陥ったりする。しょうがない。配信されたら俺だって「誰か『俺のこと、なんか言ってた？』のこと、なんか言ってないか？」とエゴサーチするだろう。そういう人間の厄介な性質を、否定も肯定もせずコメディとして描きました。お楽しみに。
【磯山晶（ 企画・プロデューサー）】
ちょっとだけSF的設定がありますが、とてもストレートなヒューマンコメディです。肥大した「承認欲求」を持った還暦過ぎの男が、ある事情から人生をやり直し、生きる意味を知っていく物語です。宮藤さんとこの企画を考え始めた時は、まさか役所広司さんがやってくれるとは思ってもみませんでした。でも今は考えれば考えるほど役所さんしかいなかったと思っています。信じられないほどいろんなことに挑戦し、いろんな顔を見せてくださり、とにかく必見の人間ドラマになりました。どうぞお楽しみに。
【岡野真紀子（ エグゼクティブプロデューサー／Netflix）】
脚本を拝読し、声を出して笑いながら読み進めていくうちに、気がつけば思わずほろりと涙がこぼれていました。そして主人公・高瀬川を役所広司さんが全力で演じる姿は、哀愁に満ちていて、チャーミングで、愛おしくて仕方がないのです。人間は滑稽で、不器用で、でもだからこそ愛おしい。最高のチームが全力で「人間」を描き切ったとき、どんな魅力的な作品が生まれるのか。今から胸の高鳴りが止まりません。
