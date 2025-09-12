山賀琴子、水着姿で美ボディ開放 イタリアでの船上ショットに「憧れ」「すべてが美しい」の声
【モデルプレス＝2025/09/12】モデルでクリエイティブディレクターの山賀琴子が10日、自身のInstagramを更新。イタリア・アマルフィ海岸で美しい背中を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】山賀琴子、大胆背中露出の水着姿
山賀は「カプリ島の海」とし、船の上で撮影した水着姿の写真を公開。「いろんなブルーがあって、自然がつくりだす美しさに心から感動した」とつづり、美しい海でリラックスしている様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「すべてが美しい」「憧れしかない」「スタイル抜群」「最高の景色」「美しすぎる」「一緒に旅行したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
