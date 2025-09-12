元AKB48谷口めぐ、膝上ミニからスラリ美脚披露「着こなし方が素敵」「ビジュ天使すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/09/12】元AKB48の谷口めぐが11日、自身のInstagramを更新。膝上ミニ丈を着こなしたコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】元AKB48メンバー、膝上ミニで大胆美脚際立つ
谷口は「秋になる前に…」とシーズンを意識したコーディネートを公開。「このバレエシューズがお気に入り」と足元のお気に入りアイテムを紹介し、おしゃれなカフェでのノースリーブトップスとミニ丈を合わせたスタイリングでスラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「着こなし方が素敵」「ビジュ天使すぎ」「美脚が眩しい」「コーディネートが参考になる」「スタイル抜群」「可愛すぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
