Netflix、今後配信の3作品一挙解禁 日本でのサービス開始から10周年
【モデルプレス＝2025/09/12】2025年9月に日本でのサービス開始から10周年を迎えるNetflixが、今後配信となる3作品「地獄に堕ちるわよ」、「俺のこと、なんか言ってた？」「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」を一挙解禁した。
エンターテインメントに特化した動画配信サービスを提供するNetflixは、2025年9月、日本でのサービス開始から10周年を迎える。「Entertain the World（世界を楽しませる）」をミッションに、「ユニークさ」「大胆な発想」を大切にしながら、日本の、そして世界のNetflixの視聴者に、「想像を超えた物語」を届けるため、これまでの常識を超え、クオリティにもこだわった、幅広い作品ラインナップを取り揃えてきた。
Netflixはこれからも、人々を釘付けにし、感情を揺さぶり、熱狂させる物語を作り続ける。次の10年も、日本から世界を揺るがすような物語を、エンターテインメントの常識を変えるような革新を、まだ誰も知らない「次のエピソード」を、生み出していく。（modelpress編集部）
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 ─細木数子。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞と共に“ダークヒーロー”として圧倒的な人気を誇り、著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立、2000年代に社会現象を巻き起こした。そんな時代を席巻した彼女だが、40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた。 誰も知らない、黒く塗りつぶされた半生が、今、明かされる。
主人公・細木数子を演じるのは、戸田恵梨香。欲望のためには手段を選ばず、それでも人を強く惹きつけずにはいられない─そんな細木数子の波乱万丈な人生を、戸田が鋭く、そして鮮烈に体現する。監督を務めるのは、瀧本智行氏と大庭功睦氏。人間の本質に鋭く迫りながら、社会性を織り込んだ重厚な演出で高く評価されてきた瀧本氏は、細木の激動の半生を、緻密かつ力強い映像で描き出す。大庭氏はNetflixとともに企画初期から本作に関わり、徹底したリサーチをもとに“細木数子”という圧倒的なキャラクター構築に貢献した。「全裸監督」「サンクチュアリ -聖域-」に続く、Netflixが贈るアンチヒーロードラマの新たな傑作が誕生する。
脚本家・宮藤官九郎氏とプロデューサー・磯山晶氏が、Netflixシリーズ「俺のこと、なんか言ってた？」で再びタッグを組むことが決定。Netflixシリーズ「離婚しようよ」やドラマ「不適切にもほどがある！」など話題作を次々と生み出してきた2人が完全オリジナル脚本で挑むテーマは、「承認欲求」。ロンドン・シェイクスピアグローブ座で日本人初主演の栄光を勝ち取った高瀬川玄は、とある理由から日本へなかなか帰ることができず2年ぶりの帰国を果たす。しかしそこで、承認欲求を持て余す彼にとって最大の悲劇が訪れるーなんと突然、世界から完全に忘れ去られてしまったのだ。
主演を務めるのは、第76回カンヌ国際映画祭で最優秀男優賞（『PERFECT DAYS』）を受賞するなど、映画やテレビ、舞台など国内外を問わず幅広く活躍するアジアを代表する俳優、役所広司。宮藤氏が手がける完全オリジナルの脚本に挑む役所は「宮藤官九郎さんの緻密で、ぶっ飛んでて、笑えて、妙に感動的な素晴らしい脚本を元に、猛暑の中スタッフ、キャストと共に楽しく撮影頑張っています。今回、人生二度目の『俳優役』をいただきました」と意気込みを語る。脚本を担当する宮藤氏は「役所広司さんが、俺の書いたしょうもない台詞にまで全身全霊を注いでくださる。現場の磯山さんが逐一報告してくれる。『今日も最高でした』と。脚本家にとってこんなに嬉しいことはないわけです」と喜びを語る。磯山氏は本作の企画について「宮藤さんとこの企画を考え始めた時は、まさか役所広司さんがやってくれるとは思ってもみませんでした。でも今は考えれば考えるほど役所さんしかいなかったと思っています」と手応えを語った。
名声も家族もお金も失った男は果たして、もう一度スポットライトを浴びることができるのか。承認欲求の塊の男が強制リセットされた人生で再起をはかるヒューマンコメディ、Netflixシリーズ「俺のこと、なんか言ってた？」は、2026年世界配信に向けて制作中。
1986年に週刊少年ジャンプ（集英社）で連載を開始して以来、世界中で人気を誇る荒木飛呂彦の傑作漫画『ジョジョの奇妙な冒険』。ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーという2人の少年の出会いから始まる、ジョースター家の血縁と因縁を描いた壮大な物語。シリーズの累計発行部数は1億2,000万部を超え、その唯一無二の世界観は国境を越えて熱狂的な支持を集めている。
キャラクターたちの奇抜なポージング、独創的な擬音、そして心に残る名セリフの数々は、作品の圧倒的なオリジナリティを象徴している。アニメ化、ゲーム化、ミュージカル化、実写映画化など、多岐にわたる展開も人気を呼び、現在は第9部『The JOJOLands』がウルトラジャンプで連載されている。『スティール・ボール・ラン』は、19世紀末のアメリカを舞台に、史上初の乗馬による北米大陸横断レースを描いた物語。元天才騎手でありながら半身不随となった主人公ジョニィ・ジョースターが、謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリと出会い協力関係を結び、共に北米大陸を横断する過酷なレースに挑む。
アニメ化が決定した本作は、このたびNetflixでの世界配信が決定。今までのアニメシリーズに携わったスタッフが本作でも集結し、最強の布陣でアニメ化に挑む。監督を務める木村泰大氏は「アニメ化を監督として担えることに胸が高鳴っています。スタッフ一同も同じ思いを抱き、日々の制作に情熱を注いでいます。作品を通じて皆さんと熱を共有できる日を心待ちにしつつ、一緒にこの旅路を駆け抜けられたら嬉しいです」と、喜びの声を寄せた。なお、9月23日にはアニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」の新情報発表イベントの開催が決定している。
