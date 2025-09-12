戸田恵梨香、占い師・細木数子役で主演 Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」で半生描く
【モデルプレス＝2025/09/12】2025年9月に日本でのサービス開始から10周年を迎えるNetflixが、今後配信となる3作品を一挙解禁。女優の戸田恵梨香が主演を務めるNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」が2026年に世界独占配信される。
【写真】細木数子を演じる戸田恵梨香
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 ─細木数子。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞と共に“ダークヒーロー”として圧倒的な人気を誇り、著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立、2000年代に社会現象を巻き起こした。そんな時代を席巻した彼女だが、40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた。 誰も知らない、黒く塗りつぶされた半生が、今、明かされる。
主人公・細木数子を演じるのは、戸田恵梨香。欲望のためには手段を選ばず、それでも人を強く惹きつけずにはいられない─そんな細木数子の波乱万丈な人生を、戸田が鋭く、そして鮮烈に体現する。監督を務めるのは、瀧本智行氏と大庭功睦氏。人間の本質に鋭く迫りながら、社会性を織り込んだ重厚な演出で高く評価されてきた瀧本氏は、細木の激動の半生を、緻密かつ力強い映像で描き出す。大庭氏はNetflixとともに企画初期から本作に関わり、徹底したリサーチをもとに“細木数子”という圧倒的なキャラクター構築に貢献した。「全裸監督」「サンクチュアリ -聖域-」に続く、Netflixが贈るアンチヒーロードラマの新たな傑作が誕生する。
なお、「地獄に堕ちるわよ」のほか、役所広司主演のNetflixシリーズ「俺のこと、なんか言ってた？」（2026年世界独占配信）、アニメシリーズ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」（世界配信）も発表された。（modelpress編集部）
【戸田恵梨香（細木数子役）】
私は細木数子の存在を知っていてもどんな人物なのか知らなかった。ただ派手な占い師がテレビに出てきただけかと。
みんな占いが好きなんだなぁと、それだけだった。そんな関心が全くないガハハハと豪快に笑う占い師を私がやるなんて誰が思った？？？似ても似つかない遠い人だ。きっと皆さんも戸田恵梨香がやるなんてふざけているとでも思っていらっしゃることだろう。だがこの物語は、皆さんが知らない、ちょっと昔に本当にあった細木数子の人生が描かれていて、きっと皆さんをこの世界に没入させ、翻弄させてくれるに違いない。この占い師がなぜ社会現象を巻き起こし夢中にさせたのか、目撃してほしい。
【瀧本智行監督】
細木数子が嫌いだった。テレビに映る度、チャンネルを変えるほどに。にもかかわらず、この無謀な企画を引き受けてしまったのには2つ理由がある。細木は「女の履歴書」という自伝を書いている。嘘や誇張も数多いが、それを含めて戦後の極貧から成り上がって行く彼女の知られざる半生は滅法面白い。愛、裏切り、野心、邪心、保身……古典的なドラマで溢れ返っている。コンプライアンスにがんじがらめになっている今、その時々の欲望に忠実に生きた彼女のエネルギッシュな姿が、とても魅力的に映ったのだ。もう一つの理由は、戸田恵梨香という強力なパートナーがいたことだ。役者にとって、人の半生を説得力を持って演じ切ることは容易ではない。ましてや細木数子の17歳から66歳までである。戸田さんなら……と思ってスタートし、結果、期待以上の凄みを見せつけてくれた。あの稀代のトリックスターがどうして生まれたのか、彼女の芝居を通して発見することができた。最終回まで見終わった時、細木数子と戸田恵梨香という二人のモンスターの競演に圧倒されることをお約束する。
【岡野真紀子（エグゼクティブプロデューサー／Netflix）】
戸田恵梨香さんは、50年にわたる数子を圧倒的な説得力で生き抜き、妖艶さとチャーミングさを同居させて観る者を惹きつけます。その凄みとエネルギーに、私自身も圧倒されました。 数子は救世主か、悪魔か―欲望に忠実で、転んでもタダでは起きない。その徹底した生き様には羨ましいほどの生命力と野生が溢れ、気づけば“もっと先を見届けたい”という欲望が掻き立てられる。心から「あっぱれ！」と叫びたくなりました。 Netflixが贈る新たなダークヒーローの誕生を、ぜひご堪能ください。
【Not Sponsored 記事】
【写真】細木数子を演じる戸田恵梨香
◆戸田恵梨香主演Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 ─細木数子。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞と共に“ダークヒーロー”として圧倒的な人気を誇り、著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立、2000年代に社会現象を巻き起こした。そんな時代を席巻した彼女だが、40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた。 誰も知らない、黒く塗りつぶされた半生が、今、明かされる。
なお、「地獄に堕ちるわよ」のほか、役所広司主演のNetflixシリーズ「俺のこと、なんか言ってた？」（2026年世界独占配信）、アニメシリーズ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」（世界配信）も発表された。（modelpress編集部）
◆キャスト・スタッフ コメント
【戸田恵梨香（細木数子役）】
私は細木数子の存在を知っていてもどんな人物なのか知らなかった。ただ派手な占い師がテレビに出てきただけかと。
みんな占いが好きなんだなぁと、それだけだった。そんな関心が全くないガハハハと豪快に笑う占い師を私がやるなんて誰が思った？？？似ても似つかない遠い人だ。きっと皆さんも戸田恵梨香がやるなんてふざけているとでも思っていらっしゃることだろう。だがこの物語は、皆さんが知らない、ちょっと昔に本当にあった細木数子の人生が描かれていて、きっと皆さんをこの世界に没入させ、翻弄させてくれるに違いない。この占い師がなぜ社会現象を巻き起こし夢中にさせたのか、目撃してほしい。
【瀧本智行監督】
細木数子が嫌いだった。テレビに映る度、チャンネルを変えるほどに。にもかかわらず、この無謀な企画を引き受けてしまったのには2つ理由がある。細木は「女の履歴書」という自伝を書いている。嘘や誇張も数多いが、それを含めて戦後の極貧から成り上がって行く彼女の知られざる半生は滅法面白い。愛、裏切り、野心、邪心、保身……古典的なドラマで溢れ返っている。コンプライアンスにがんじがらめになっている今、その時々の欲望に忠実に生きた彼女のエネルギッシュな姿が、とても魅力的に映ったのだ。もう一つの理由は、戸田恵梨香という強力なパートナーがいたことだ。役者にとって、人の半生を説得力を持って演じ切ることは容易ではない。ましてや細木数子の17歳から66歳までである。戸田さんなら……と思ってスタートし、結果、期待以上の凄みを見せつけてくれた。あの稀代のトリックスターがどうして生まれたのか、彼女の芝居を通して発見することができた。最終回まで見終わった時、細木数子と戸田恵梨香という二人のモンスターの競演に圧倒されることをお約束する。
【岡野真紀子（エグゼクティブプロデューサー／Netflix）】
戸田恵梨香さんは、50年にわたる数子を圧倒的な説得力で生き抜き、妖艶さとチャーミングさを同居させて観る者を惹きつけます。その凄みとエネルギーに、私自身も圧倒されました。 数子は救世主か、悪魔か―欲望に忠実で、転んでもタダでは起きない。その徹底した生き様には羨ましいほどの生命力と野生が溢れ、気づけば“もっと先を見届けたい”という欲望が掻き立てられる。心から「あっぱれ！」と叫びたくなりました。 Netflixが贈る新たなダークヒーローの誕生を、ぜひご堪能ください。
【Not Sponsored 記事】