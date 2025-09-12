JO1與那城奨「ロマンティック・キラー」出演決定 主人公の1人・INI木村柾哉の魅力もアピール「柾哉の笑顔が沢山見られる作品」
【モデルプレス＝2025/09/12】グローバルボーイズグループ・JO1の與那城奨が、女優の上白石萌歌、なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）に出演することが発表された。
【写真】「ロマンティック・キラー」なにわ・INI・FANTASTICS集結話題のビジュアル
この度、杏子に迫りくる新たな【ロマンティック男子】の新キャストとして、與那城の参戦が決定。JO1のリーダーとしてグローバルな活躍を見せる與那城。グループではメインボーカルを務め、優しく包み込むような歌声でグループを引っ張る彼が、本作では“まさかの兵士（？）”として、優しく包み込むように杏子に近づき恋愛トラップを仕掛ける。
さらに、クアトロ主演の1人であり、杏子の幼馴染で野球部のエース・速水純太を演じるINIの木村とは、兄弟グループのリーダー同士という関係性。リーダーとしてそれぞれ人気グループを引っ張っている2人の演技も見どころとなる。
出演にあたり、與那城は「この作品はヒロインを演じる上白石萌歌さんを筆頭に沢山の方々が個性豊かな役を演じていて恋愛映画の枠を超えた作品になってます」とコメント。「僕の事務所の後輩INIの木村柾哉も主人公の1人を演じていて完成した作品をみた時に柾哉の良さが全面に出ていて最高でした」とし、「いつもの柾哉の笑顔が沢山見られる作品になってますのでみなさん楽しみにしてて下さい」と木村の活躍を伝えた。
あわせて、ロマンティック襲来PV／謎の兵士編も解禁。本作で杏子に“襲い掛かるロマンティック“の1人として、「謎の兵士」役を熱く演じている與那城。高校生活の中で繰り広げられる物語にも関わらず、與那城の出演パート撮影はなぜか森の中。しかも、劇中のセリフでは日本語を全く話していない（？）と、気になる点ばかりを詰め込まれている。
また、9月12日の新キャスト解禁を皮切りに、ここから4週連続で『ロマンティック・キラー』に関する情報を解禁。6月の特報解禁で大きな話題を呼んだトリプルテーマソングに関する新情報も。（modelpress編集部）
恋愛をぶっ飛ばしまくる、前代未聞のぶっ飛んだ“コメディ”映画「ロマンティック・キラー」に今回謎の兵士役として出演をさせていただきました。この作品はヒロインを演じる上白石萌歌さんを筆頭に沢山の方々が個性豊かな役を演じていて恋愛映画の枠を超えた作品になってます。僕の事務所の後輩INIの木村柾哉も主人公の1人を演じていて完成した作品をみた時に柾哉の良さが全面に出ていて最高でした。いつもの柾哉の笑顔が沢山見られる作品になってますのでみなさん楽しみにしてて下さい^_^
この恋（戦い）の結末はどうなるのか！！皆さん是非劇場でご覧ください！
こんにちは！速水純太役を演じました、INIの木村柾哉です！ 今回「ロマンティック・キラー」にJO1さんから、僕の大好きな先輩である奨くんが“謎の兵士”役として、出演することが発表されました！！めちゃくちゃ嬉しいですー！！！奨くんの頼もしさやフィジカル、そしてかっこよさが存分に謎の兵士にも盛り込まれていてかなり面白くてエモく、涙がホロ？っと出てしまいそうな描写になっています！奨くんの、謎の兵士？？？というかもうこれほぼあの兵士だろ！！！笑 に是非是非ご注目下さい！
