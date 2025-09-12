三上悠亜（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/12】タレントの三上悠亜が11日、自身のInstagramを更新。袖ファーニットを着たミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】三上悠亜、衝撃の細見えコーデ披露

◆三上悠亜、膝上ミニスカで美脚披露


三上は「コンパクトな袖ファーのおかげで腕細見えするし、もこもこを顔の近くにしたら盛れるのでおすすめ あざとくなれる季節がやってくるね」と着用ニットを紹介。プリーツのミニスカートとロングブーツから美しい脚をのぞかせている。

この投稿に、ファンからは「可愛い」「美脚」「スタイル良すぎ」「センス抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】