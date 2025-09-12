新しい学校のリーダーズRIN、20年前の幼少期ショット公開「ポーズ可愛い」「面影ある」と反響
【モデルプレス＝2025/09/12】ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのRINが11日、自身のInstagramを更新。24歳の誕生日に合わせて20年前の幼少期写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】新しい学校のリーダーズRIN「面影ある」と話題の幼少期ショット
同日に誕生日を迎えたRINは、「鼻の下にこんぶを付けることに夢中だった20年前のあのころ」と思い出を振り返り、こんぶを鼻の下につけてポーズをとる可愛らしい幼少期の写真を公開。「思い描いていた大人と今の自分はすこし違うけれど、とっても豊かな感情とあたたかい世界中の仲間たちに恵まれて ありがたい気持ちで過ごしています 24歳もまだまだすくすく健やかに」と24歳の抱負を語っている。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます！」「ポーズ可愛い」「面影ある」「昔から表現力豊か」「愛らしすぎる」「今と変わらず素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
