こんな安くていいのッ？！（驚）【シャトレーゼ】ストックしたい！「コスパ最強アイス」

まだまだ暑さの続く毎日に欠かせないのは、クールダウンにぴったりなアイス。とはいえ、毎日食べるとなると少しでもコスパの高いものを選びたい……と思う方も多いのではないでしょうか。そこで今回は【シャトレーゼ】で手に入る「コスパ最強アイス」を紹介します。

暑さを吹き飛ばす爽快感とキレのよさ！

「アイスキャンディー ソーダ」は、ソーダ味ならではの爽快感やキレのよさが味わえるアイスキャンディー。1袋6本入りで価格は\194（税込）、1本あたり約\32というコスパの高さが人気を集めています。シャトレーゼでは多数のアイスを取り扱っていますが、その中でもこのアイスキャンディーは、公式オンラインの人気ランキング（アイス）で第3位となっているんです。

1本あたり51kcalで低カロリーなのも嬉しい

@mame48goさんによると「ソーダ味に柑橘系の風味が効いていて、後味はとにかくすっきりで爽快」なんだそう。氷の粒が粗すぎないため、舌の上ですっと溶けていくような軽やかさがあります。1本あたり51kcalと低カロリーで、罪悪感なく食べられるところも◎

言わずと知れた名品

シャトレーゼのコスパ最強アイスなら、やはり「チョコバッキー バニラ」は外せません。1袋6本入りで価格は\367（税込）、1本あたりの金額は約\61です。先ほどのアイスキャンディーと比べると価格はやや上がりますが、バニラアイスとチョコレートのアイスバーを1本約\61で食べられるのはお得感しかありません。

食べるたびに変わるチョコの食感

チョコバッキーの魅力は、ひと口ごとに変わるチョコレートの食感。バニラアイスの中にチョコレートが折り重なるように入っているため、チョコの厚さによってパリッとしたり、ゴリっとしたり食感が変わっていきます。食べ応えのあるチョコレートとほどよいさっぱり感のバニラは、何度食べても相性抜群の美味しさです。

安くて美味しい「コスパ最強アイス」なら【シャトレーゼ】におまかせ。今回紹介したアイス以外も基本的にコスパが高いので、どれを選んでもお得感がありますよ。冷凍庫のスペースをしっかり確保したら、ぜひお近くのシャトレーゼへ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる