韓国代表のオム・ジュンサンは遊撃手と投手の二刀流

野球の国際大会「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」が沖縄県那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇などで開催中だ。上位6か国によるスーパーラウンドに進んだ韓国代表で、遊撃を守る17歳のオム・ジュンサンは、最速151キロ右腕という顔もある二刀流。今後の野球人生にどのようなプランを持っているのか聞いた。

韓国は8日のイタリア戦で、3投手継投によるノーヒットノーランを達成し8-0で勝利した。この試合で6回から登板し、最後を締めたのがオム・ジュンサンだ。2回を投げ5奪三振という快投だった。「2番・遊撃」で先発し、途中からマウンドへ立った。

中学時代は投手としてプレーしていたが、選手層の厚い高校に入ったため、一時野手に専念していたという。ただ監督と話し合い、今年7月から投手としてもプレー。代表でも投打の両方で起用されている。

ただ、投手と野手のどちらが好きかと問われると「野手ですね」と即答。「肩とセンスが守備のほうが生きると思いますし、打撃では本来、あまり三振することなくきっちりコンタクトして長打も打てるタイプの打者だと思います。この大会序盤はちょっと欲が出てしまったのがよくなかったですが……」と、スーパーラウンドでの活躍を誓う。

韓国の高校球界でも、投打二刀流の選手が増えているという。大谷翔平（ドジャース）は韓国でも人気で、その影響ももちろんある。オム・ジュンサンも「とにかくネットを見れば、検索しなくてもいつも出てくるので……。（大谷を）よく見ています。この道を歩んでみて大谷選手は体力的にすごいなと、より感じるようになりました」。ただ大谷とはちょっと違った方向で、一流になりたいと願う。

石垣元気の投球を冷静に分析…ステップを踏んで目指す大リーグ

「私は大谷選手とは、少しスタイルが違う選手だと思います」。なぜかといえば、大谷は投打で最大の力を発揮するために、打線では指名打者に座る。日本ハム時代から試行錯誤の末に確立された起用法だが、オム・ジュンサンが最も重視しているのは遊撃守備だという。

打撃よりも守備の練習のほうが好きだといい「打撃は打てない日もあれば打てる日もあります。でも守備は、エラーがあったとしても5パーセントくらいの確率でやらなければならない。守備のほうがずっと楽しいと思うんですよね」。

6日の日本戦では、石垣元気投手（健大高崎3年）と対戦し、151キロのストレートで3球三振に倒れた。「速いボールには自信があったんですけど……。速いボールを投げる投手は変化球の完成度が落ちる傾向があると思うんですが、（石垣は）速いボールもいいし、スライダーやフォークも完成度が高くて、ちょっと考えることが多かった」と、整理しきれなかった打席を悔やむ。そして今後の夢も、堅実なステップを踏みたいと考えている。

「代表の選手はみんな、メジャーリーグに行きたいと考えているようですが、僕はまず韓国プロ野球でFAをとれるような、長い間プレーできる選手になりたいと思っています。20年以上ずっとお金を稼げるような、みんなに認められる選手になることが一番。そして運が良ければ、メジャーリーグにも行けると考えています」

近年はキム・ハソン内野手（ブレーブス）やキム・ヘソン内野手（ドジャース）、イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ）と、韓国プロ野球を経由して大リーグ進出するルートも確立されつつある。以前は高校から直接大リーグ球団とマイナー契約を結びたがる傾向が強かったが、成功例はチュ・シンス外野手（レンジャーズなど）くらい。決して確率が高いものではなかった。

自らの可能性を冷静に見極め、一歩ずつ目指すトップへの道。この大会もその第一歩となる。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）