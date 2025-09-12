Leminoが独占無料生配信

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が12日、名古屋市内で会見を行った。14日に同市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との団体内統一戦を行う。興行は、NTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」で独占無料生配信。戦績は32歳の井上が30勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）1敗。

井上とアフマダリエフが会見で遂に顔を合わせた。ともにサングラスをかけて登壇。井上は「（相手は）コンディションもよさそう。仕上がっているなという第一印象。どんな形でも、どんな内容でもしっかり勝ちに行く」と意気込んだ。

対するアフマダリエフは「体調はとてもいい。100％整えている。日本に来て3週間経つが、街の様子も把握できた。人々がとてもいい印象だ。100％やれることをやってきている」と体調面を表現した。井上戦について「ただ単に観光に来たわけではない。勝ってベルトを獲り、歴史を作るために来た。世界一になりたい。試合では全てのラウンドですべて出し切る、恥ずかしくない立派な戦いをしたい」と話した。

以前から井上戦を望んでいたと語る。「確かに私は2年待った。明後日を楽しみにしている。待ちに待った本番。自分のできる最大限を発揮したい」と気持ちを高ぶらせた。

「キャリア最大の強敵」と位置づけるアフマダリエフとの対戦。勝てば世界4階級制覇王者の“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）を抜き、単独で世界最多5度目の4団体同時防衛となる。井上にとって首都圏以外で初めてとなる名古屋での試合。駅の構内やバス停には、いたるところに告知ビジュアルが掲載されている。

試合に向けてはプロ転向後は初めてとなる出稽古を13年ぶりに敢行。名門・帝拳ジムと強力タッグを組んだ。また、井上とアフマダリエフの両者と対戦経験がある元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレス（フィリピン）を招へいし約1か月、スパーリングを実施。計120ラウンド消化した。

アフマダリエフは元WBA＆IBF統一王者で、現WBA暫定王者。2016年のリオデジャネイロ五輪では、バンタム級で銅メダルを獲得した。

井上は今年5月に米ラスベガスで行われたラモン・カルデナス（米国）との前戦で、2回にダウンを奪われながらも逆転の8回TKO勝ち。アフマダリエフを下せば、来年5月に計画している中谷潤人（M.T）との大一番へ前進する。



