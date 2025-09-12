OBDポートに挿すだけで愛車の場所を確認！MAXWIN『OBD2-DW10』

カー用品ブランドMAXWINは、OBDポートに挿すだけで愛車の場所を確認できるトラッカー『OBD2-DW10』を、2025年9月9日より応援購入サービス Makuakeにて先行販売開始しました。

入力電圧 ：12V-24V

材質 ：ABS

スタンバイ平均消費電力：約60μA ※1μAは、1Aの1/1000000

ブザー ：約80dB(障害物なしの場合)

寸法 ：約48×25×23mm

重量 ：約17g

位置情報範囲 ：Appleデバイス付近80m以内に対応

(障害物なしの場合)

UPC/EAN番号 ：6976224370127

カー用品ブランドMAXWINは、OBDポートに挿すだけで愛車の場所を確認できるトラッカー『OBD2-DW10』を、2025年9月9日より応援購入サービス Makuakeにて先行販売開始。

●先行販売期間

2025年9月9日(火)11:00 〜 2025年10月14日(火)

●リターン価格について

『OBD2-DW10(車用トラッカー)』

・メーカー希望小売価格 9,500円(税込)

・【超絶早割】40％OFF 車用トラッカー 5,700円(税込) 限定100個

・【超早割】37％OFF 車用トラッカー 5,985円(税込) 限定100個

※リターンはなくなり次第終了です。

●商品特徴

・【スマホで車を管理】家族の見守り・盗難の不安も解消！12/24V両対応で商用車の管理にも

・【挿すだけ簡単設置】OBDポートに挿すだけで場所が確認できる！エンジンを切っても常時監視

・【安心のバッテリーレス】電池/バッテリー非搭載なので車内放置も安心！故障リスクも最小限！

◆商品スペック詳細

・OBDポートに挿すだけで愛車の位置を確認できるトラッカー

挿すだけで愛車の位置を確認できるトラッカー

車両のOBD2ポートに挿してiPhoneの「探す」アプリに登録すれば、大型駐車場で車両位置の確認、家族や高齢者など運転位置の見守り、盗難防止、商用車の位置の管理、簡単に追跡を保ちつづけます。

・電池/バッテリーレスで安心！iPhone標準の「探す」アプリに対応

電池/バッテリーレス

OBDポートに簡単にポン付け、ポートにより常時給電ができ、電源切れの心配はなし！

車両バッテリー消耗電力は、わずか60μAなので、バッテリー上がりの心配はほとんどありません。

※1μAは、1Aの1/1000000

iPhone標準搭載の「探す」アプリに対応。

Apple公認MFI認証も取得しています。

・全国どこでもつかえる

全国どこでもつかえる

OBD2トラッカーの位置情報の確認は、「探す」アプリを使用すれば海外からでも確認ができます。

世界中のAppleデバイスが「探す」のネットワークを形成してあなたの愛車を素早く発見します。

・使い方は色々

使い方は色々

「探す」アプリでリアルタイムに位置情報を確認できることはもちろん、家族や職場など複数人で共有することも可能です。

大型駐車場での迷子や盗難防止、商業車の管理まで「ポン付け」で一斉管理！

