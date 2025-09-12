

岩田奏

俳優の岩田奏が、映像配信サービス「Lemino（R）」で10月4日24時40分より独占配信される松村沙友理、白洲迅W主演Leminoオリジナルドラマ『今日もふたり、スキップで』に出演が決定。妻（松村沙友理）の職場のアルバイト・大村ヒロキを演じる。

【動画】松村沙友理×白洲迅W主演ドラマ『今日もふたり、スキップで』予告映像

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino（R）」は、10月4日に配信開始の「今日もふたり、スキップで」の主題歌入り予告映像を9月12日に公開。また、くるりによる主題歌「ワンダリング」も同日に配信がスタートした。

公開にあたり、W主演の松村沙友理、白洲迅、原案のものすごい愛氏から主題歌に対するコメントが、そして主題歌を手がけたくるりの岸田繁から作品に対するコメントが届いた。加えて、ドラマを盛り上げるキャスト、山下リオ、葵揚、岩田奏、実熊瑠琉、筒井真理子も登場する。

Leminoオリジナルドラマ『今日もふたり、スキップで』は、10月4日24時40分より配信を開始する。本作は、SNSで大きな反響を呼んだ「ものすごい愛」氏のエッセイ『今日もふたり、スキップで』を原案とする日常ドラマ。

W主演には、元乃木坂46で現在は多くのドラマや映画、バラエティ番組などで幅広く活躍する松村沙友理、そして舞台や映画・ドラマなど多彩な役柄を演じてきた俳優・白洲迅を迎えた。さらにゲストとして市毛良枝、モロ師岡、久保田磨希、宮本裕子、平埜生成など豪華キャストが脇を固める。

本編配信に先立ち、予告映像を9月12日に公開。予告映像では、松村沙友理、白洲迅が演じる夫婦が、お気に入りの服を取り合ったり、一緒にご飯を食べながら休日の予定を決めたり、一緒に散歩を始めてみたり、平凡だけど幸せな“あるある”をユーモアたっぷりに描き、心温まる日常を通じて、「結婚って”なんかいい”」と思わせるようなシーンを観ることができる。

この夫婦の日常に寄り添う曲調と歌詞の主題歌「ワンダリング」が物語をさらに引き立てる。あわせて、出演者の山下リオ、葵揚、岩田奏、実熊瑠琉、筒井真理子も予告映像に登場。