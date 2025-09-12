ライフメールは、にんにくの旨味を引き出す発酵仕込み液「にんにく醗酵香房〜にんにく仕込み液〜」を、2025年9月12日より発販売中。

ライフメール「にんにく醗酵香房〜にんにく仕込み液〜」

発売日 ： 2025年9月12日(金)

種類 ： 液体調味素材(業務用)

価格 ： 1L 税込3,410円

内容 ： 1Lボトル

素材 ： 国産玄米、塩(自然塩)

販売場所： 自社オンラインショップ

ライフメールは、にんにくの旨味を引き出す発酵仕込み液「にんにく醗酵香房〜にんにく仕込み液〜」を、2025年9月12日より販売中です。

■商品の特徴

【“にんにくの旨味”を引き出す、発酵のチカラ】

独自の玄米アミノ酸発酵技術を用い、にんにくの旨味成分を引き出します。

仕込みに混ぜるだけで料理の完成度が向上。

【ペースト・チューブ・粉末タイプにも混ぜやすい液状設計】

市販のにんにくペーストや、業務用にんにく素材、粉末など、どんなにんにく素材にもなじみやすい設計。

使用量は素材の3〜5％が目安です。

全体によくなじむように混ぜて使用ください。

【調味料・保存料無添加。

自然素材だけで仕上げた安心仕様】

原料は国産玄米と塩のみ。

調味料・保存料不使用で、ナチュラル志向の現場やOEM製造にも対応可能。

【プロの味づくりを支える、記憶に残る“余韻”】

強い香りではなく、後味にやさしい旨味が広がり、記憶に残る“深み”と“余韻”を演出します。

にんにく醗酵香房使い方

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “にんにくの旨味”を極める！ライフメール「にんにく醗酵香房〜にんにく仕込み液〜」 appeared first on Dtimes.