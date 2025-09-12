引銘柄数で早くも国内業者最多水準に！TakaTrade

ＴａｋａＴｒａｄｅは、2025年9月12日より、商品CFD取引サービス「TakaTrade」に新たに6銘柄を追加し、取扱銘柄数は22銘柄になりました。

ＴａｋａＴｒａｄｅは、2025年9月12日より、商品CFD取引サービス「TakaTrade」に新たに6銘柄を追加し、取扱銘柄数は22銘柄になりました。

現在、国内で商品CFD取引サービスを提供中の事業者における取扱銘柄数では最多水準となります。

また、取引量の多い方を対象に「VIP顧客向け特別プログラム」を新設し、同社創設者の高橋ダニエル圭との限定イベントなどを通じて、より充実した投資体験を提供します。

※2025年9月8日時点、各社(SBI証券、楽天証券、GMOクリック証券)の公式Webサイトに公表されている情報を同社にて確認した結果に基づく。

■新規追加銘柄と特徴

1. アルミニウム：再エネ・EV市場の需要拡大で注目される軽量金属

2. 大豆オイル：食品・バイオ燃料需要に連動する農産品

3. 大豆ミール：畜産業に欠かせない飼料商品

4. 北海原油(Brent Crude)：欧州市場を代表する国際指標原油

5. ヒーティングオイル：季節性が強く、冬場の価格変動に注目

6. UKコーヒー：天候や収穫状況に影響を受けやすいソフトコモディティ

■「VIP顧客向け特別プログラム」について

同社では、一定の取引実績をお持ちのお客様を対象に「VIP顧客向け特別プログラム」を提供します。

● 同社創設者の高橋ダニエル圭との懇親会や意見交換会

● 優先サポートデスクの利用

● 特別イベントへの招待

このプログラムを通じて、投資家の皆さまとの関係をより一層深め、サービス改善にもつなげていきます。

なお、「VIP顧客向け特別プログラム」に関する詳細は、同社Webサイトにて発表しました。

