俳優の板垣李光人が作・絵を手がけた初の絵本「ボクのいろ」（Ｇａｋｋｅｎ刊）を１１月６日に発売することが１２日、発表された。同日より予約販売がスタートする。

板垣が手がけた「ボクのいろ」は、今年４月に絵本投稿サイト「よみきかせキャンバス」にて、デジタルで発表された作品に加筆修正し描き下ろしを加えたもの。真っ白な不思議な生きもの・ヌルを主人公に据えたストーリーで「自分らしさ」がテーマ。色とりどりの世界で暮らすヌルが「どうしてボクだけ色がないの？」と悩みながらも、さまざまな出会いを通して自分の色を探していく物語となっている。

色や登場人物のせりふまでこだわり抜いた、板垣ならではの世界観にも注目が集まりそうだ。

【板垣李光人コメント】

このたび「ボクのいろ」が書籍として発売されることになりました。

デジタル上で楽しんでいただく良さもありましたが、こうして皆さまのお手元に紙媒体としてお届けできることを大変嬉（うれ）しく思います。

今回の出版に際し、現在公開されているものからイラストにも一部修正を加え、手元で１枚１枚ページを捲（めく）る絵本としての魅力をより感じていただけるようなアップデートを施しました。

ぜひ、大人の皆さまもこどもの皆さんも、お楽しみください。