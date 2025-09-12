山西省の龐泉溝国家級自然保護区に生息するミミキジ。（２０２２年１０月１６日撮影、太原＝新華社配信／趙戦合）

【新華社太原9月12日】中国山西省の龐泉溝国家級自然保護区は、20年余りにわたる保護活動の結果、国家1級保護野生動物ミミキジの分布域が徐々に拡大し、個体数も着実に増加していると明らかにした。

ミミキジはキジ科に属する中国固有の大型鳥類で、山西省政府によって1984年に「省鳥」に指定された。主に山西、河北、陝西各省や北京市などに広がる森林地帯の一部に分布している。顔は鮮やかな赤色で、頭頂は黒、体は濃褐色の羽毛で覆われ、尾羽は馬の尾のようにふさふさとしている。

保護区は同省林業・草原局の指揮の下、2022年9月〜24年8月にミミキジの現状調査を行った。保護区の楊向明（よう・こうめい）高級工程師（エンジニア）は、調査の結果、ミミキジの分布範囲は25年前の省内28県3保護区から、現在は45県20保護区に拡大、分布域の総面積は1万1900平方キロに上り、個体数は1990年の5千羽余りから約1万9千羽に増加し、全国最多となっていると紹介。「天然林の伐採禁止や大規模な植林によって森林率が向上し、ミミキジの生息空間が拡大した」と話した。

生息域内保全は野生動植物保護の最も重要かつ効果的な方法である。山西省には各種自然保護地が272カ所設置され、総面積は243万5200ヘクタールに上っている。（記者/王学濤）

