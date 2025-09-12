梅宮アンナ、電撃婚の夫と「夫婦初対談」 ハグや手つなぎ“ラブラブ”オフショット添え報告「ひゃ〜めちゃ素敵」「幸せそう」「ステキな旦那さん」
タレントの梅宮アンナ（53）が11日、自身のインスタグラムを更新。“出逢って10日で結婚”の電撃婚をした、夫でアートディレクター・世継恭規氏と「夫婦初対談」したことを報告した。
【動画】ハグや手つなぎ「めちゃ素敵」 梅宮アンナ＆世継恭規氏の“ラブラブ”夫婦2ショット
そろって登場したのは『婦人公論』10月号（中央公論新社／発売中）。「出逢って10日で結婚をした私達の理由」をテーマに語っていることを伝えている。
投稿では、手つなぎショットやハグショットなど、カメラ撮影の様子をとらえた仲むつまじさあふれる裏側などを紹介している。
コメント欄には「ひゃ〜めちゃ素敵」「お似合いです 運命の人ですね！」「アンナさん、可愛い〜」「旦那さん良い人なんだねー」「ステキな旦那さんが梅宮辰夫さんに似てるように見えるのは私だけでしょうか」「アンナさんが幸せそうで、うれしい」など、さまざまな声が寄せられている。
梅宮は、1972年8月20日生まれ、東京都出身。O型。父は俳優の故・梅宮辰夫さん。母はタレントの梅宮クラウディア。『JJ』の看板モデルとして活躍後、俳優に転身。1994年のドラマ『カミング・ホーム』で俳優デビュー、親子共演を果たした。
2024年8月に乳がんの1つ「浸潤性小葉がん」を公表し、同年11月7日に右胸全摘とリンパ節の摘出手術を受けた。SNSを通じて乳がんと向き合う姿を発信し、多くの支持を集めている。今年5月27日には、世継氏との“電撃婚”の発表が話題を呼ぶとともに、多くの祝福が寄せられた。
