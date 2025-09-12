コーギーさんがプールに飛び込む瞬間を撮影したら…思った以上に美しすぎるフォームを披露されたその光景は記事執筆時点で86万回を超えて表示されており、4.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：短足の犬が『プールに飛び込む瞬間』を撮影→思った以上に『美しすぎるフォーム』】

短足の犬がプールに飛び込んだ結果…

Xアカウント『@elmoelmodog』に投稿されたのは、コーギー「ギズモ」ちゃんのお姿。この日、ギズモちゃんはご家族と共にプールのあるドッグランにお出かけされていたのだといいます。

思った以上に『美しすぎるフォーム』に反響

泳ぐのが大の得意だというギズモちゃん、自ら勢いをつけてプールに飛び込んだ瞬間を撮影することに成功したのだそう。

水面に向かい思いっきり手足をピンッと伸ばし、真っ直ぐと美しいフォームで入水したというギズモちゃん。その迷いも無駄もスキもない、あまりにも美しいフォームは、飼い主さんをも驚かせるほど。

もちろん美しいフォームを披露したのはこの時に限ったことではなく、飛び込みはもちろん着水、泳ぎもとても上手なことから『マーメイドなの？』と褒められてしまうことも。

ギズモちゃんの美しすぎる飛び込みフォームを捉えたその光景は、多くの人々を驚かせると同時にほっこりと笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「うっわ！めっちゃ格好いい」「素晴らしい飛び込み」「次期オリンピック選手候補」「美しい」「飛び込みの角度が素晴らしい」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

仲良しコーギー姉妹の日常が大人気

2023年2月生まれのギズモちゃんは、ふわもこでぬいぐるみのような外見の持ち主でありながら実は細マッチョで運動神経バツグンな女の子。

そんなギズモちゃんには、2016年10月生まれの「エルモ」ちゃんというお姉さんコーギーの存在も。

ちょっぴり天然さんで鈍臭いと言われてしまうこともあるエルモちゃんと、運動神経バツグンのギズモちゃん、個性溢れるコーギー姉妹の日常は、日々多くの人々にコーギーの魅力を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@elmoelmodog」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。