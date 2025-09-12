

iPhone 17は5色展開。カラフルだが上品なトーンが魅力（筆者撮影）

【写真で見る】

2025年のAppleの新製品発表では、外観がガラッと変わり望遠レンズなどの大幅な進化を遂げたiPhone 17 Proや、筐体が劇的に薄く軽くなったiPhone Airが注目を集めた。一方で、標準モデルのiPhone 17については、パッと見て「あまり変わっていないな」という印象を受ける人も多いだろう。

実際、一部では「前世代からの変更点が少ない」「地味なアップデート」といった評価も聞かれる。しかし、この見方は表面的な印象に過ぎない。

技術進歩の本質は、派手な新機能の追加や外観の変更ではなく、既存技術の完成度を高め、実用性を向上させることにある。iPhone 17は、バッテリー、ディスプレイ、カメラという3つの基幹技術において、これまでの技術的制約を打ち破る革新的な改善を実現している。

本稿では、iPhone 17の進化を技術的な側面から詳しく分析し、なぜこれらの改善が「地味」どころか「革命的」と評価すべきなのかを明らかにする。

バッテリー技術の飛躍的進歩

iPhone 17で最も注目すべき進化は、バッテリー性能の劇的な改善である。ビデオ再生時間は前世代iPhone 16の最大22時間から、iPhone 17では最大30時間へと8時間（36%）の延長を実現した。

この数値の意味を正しく理解するためには、比較対象を考える必要がある。物理的に大型化したiPhone 16 Plus（ビデオ再生時間最大27時間、ストリーミング再生最大24時間）よりも、標準サイズのiPhone 17の方が電池持ちが優れているのだ。



iPhone 17の電池持ちはiPhone 16 Plusより優れている（筆者撮影）

これは単純にバッテリー容量を増やしたのではなく、チップの電力効率向上とバッテリー技術の進歩による成果である。従来「大型化しなければ長時間駆動は困難」とされていた技術的制約を、効率化によって解決した点が革新的だ。

充電速度の向上も技術的に重要な進歩である。別売りの40Wアダプタを使用した場合、20分で最大50%の充電が可能になった。iPhone 16が20Wアダプタで30分かかっていたのと比較すると、同じ充電量を得るのに必要な時間が3分の2に短縮されている。

この改善は、充電制御回路の最適化とバッテリー材料の改良による複合的な成果だ。高速充電はバッテリーの劣化を加速させるリスクがあるが、iPhone 17では充電速度向上と長寿命化を同時に実現している点が技術的に評価できる。

ワイヤレス充電も最大22Wから最大25Wへと向上し、有線充電に近い速度でのワイヤレス充電が可能になった。

ディスプレイ技術の民主化

iPhone 17のディスプレイ進化で最も重要なのは、従来Proモデル限定だった高度な表示技術が標準モデルに搭載されたことだ。

画面サイズは6.1インチから6.3インチへと拡大され、これは事実上「iPhone 16 Proのディスプレイが標準モデルに搭載された」状態である。さらに、最大120Hzのアダプティブリフレッシュレート機能「ProMotionテクノロジー」と常時表示ディスプレイが標準搭載されている。



iPhone 17のディスプレイは、実質的にiPhone 16 Proのディスプレイと同じ（写真：アップル）

これまでAppleは、Proモデルとの差別化のため、標準モデルには意図的に制限を設けてきた。iPhone 17でこの制限を撤廃したことは、技術の普及という観点から重要な転換点といえる。

屋外でのピーク輝度は、iPhone 16の2000ニトからiPhone 17では3000ニトへと50%向上した。この改善により、強い日差しの下でも画面内容を明瞭に視認できるようになる。

前面カバーは「Ceramic Shield 2」に進化し、従来比3倍の耐擦傷性能を実現している。同時にグレア（反射光）を抑制する反射防止性能も向上させており、視認性と耐久性を両立させた点が技術的に優れている。

iPhoneの操作はすべてディスプレイを通じて行われるため、ディスプレイ性能の向上は端末全体の使いやすさに直結する。iPhone 17のディスプレイ改善は、単なるスペック向上を超えた実用的価値を持っている。

撮影体験を変革するカメラ技術

背面カメラシステムは「48MP Dual Fusionカメラシステム」へと進化し、新たに48MP Fusion超広角カメラを搭載している。iPhone 16の「先進的なデュアルカメラシステム」が12MP超広角カメラだったことを考えると、解像度が4倍に向上したことになる。この改善により、より詳細な画像記録が可能になり、後からの拡大や切り抜き加工でも十分な画質を保てるようになった。

最も注目すべきは、フロントカメラが「18MPセンターフレームカメラ」に刷新されたことだ。iPhone 16の12MP TrueDepthカメラと比較して1.5倍の高解像度を実現しただけでなく、撮影体験そのものを変革する新機能を搭載している。

新しいセンターフレーム機能では、タップしてズームと回転、写真のセンターフレーム、手ぶれ超補正ビデオ、デュアルキャプチャ、ビデオ通話のセンターフレームが利用可能になった。

特に革新的なのは、撮影人数に応じた自動画角調整機能だ。1人で縦持ちで撮影している時は従来通り縦向きになり、2人目が入ると正方形、3人目が入ると横向きになる。

従来、複数人での撮影時には端末を横向きに持つ必要があったが、iPhone 17では縦持ちのまま横向き撮影時と同じ画角を確保できる。これは撮影の安定性向上だけでなく、端末を落とすリスクの軽減にもつながる実用的な改善だ。



縦向きに持っていても横向きに撮影できる（筆者撮影）

興味深いのは、この機能がしっかりと目線をカメラに向けた人物のみを認識する点だ。偶然映り込んだ人物によって意図しない画角変更が起こることを防ぐ、技術的に洗練された仕組みといえる。日本では他人が撮影中に入ってしまっていることに気付いたらそっと目線を逸らす文化があるが、海外では意外と面白がって映りたがる人も多そうで、この機能の真価が問われる場面もありそうだ。

技術進歩の本質を体現した製品

iPhone 17の3つの進化を総合的に評価すると、これは決して「地味なアップデート」ではない。むしろ、技術進歩の本質である「既存技術の完成度向上と実用性の追求」を体現した製品といえる。



地味な進化に見えて、2025年の人気モデルになるポテンシャルを秘めている（筆者撮影）

バッテリー技術では効率化により物理的制約を克服し、ディスプレイ技術では高度な機能の普及を実現し、カメラ技術では撮影体験の根本的な改善を達成している。

特に注目すべきは、これらの改善がすべて実用性に直結している点だ。派手な新機能を追加するのではなく、日常的な使用体験を着実に向上させる方向で技術開発が行われている。

技術の真の価値は、革新性だけでなく実用性にある。その観点から見れば、iPhone 17は間違いなく「すごい」進化を遂げた製品である。表面的な印象に惑わされることなく、技術進歩の本質を理解することが重要だ。

（草刈 和人 ： テックメディア「ゴリミー」運営）