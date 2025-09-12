大谷翔平は「間違いなく稀有な存在となる」“ボンズ超え”も期待　3年連続4度目のMVPは「ほぼ確実にしたようだ」

大谷はMVP受賞7度を誇るボンズを超えるだろうか(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が3年連続4度目のMVPの本命に挙げられている。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「ショウヘイ・オオタニは今シーズン、これまでただ一人の選手だけが成し遂げた偉業を達成しようと奮闘している」と伝えた。

「3度のMVP受賞を誇るオオタニは、あと1つで4回以上のMVPを獲得する2人のうちの一人となる」と、もう一人は「7度のMVP受賞を誇るバリー・ボンズだけだ」と説明した。

大谷はここまで143試合に出場して打率.280、48本塁打、92打点、OPS1.001をマークしており、「シーズンのこの段階で、オオタニはまたしても50本塁打達成に近づいている。高度な分析データは全て、投手としての影響力を一切考慮せず、純粋な打者としての彼の価値を裏付けているようだ」と、今季から投手復帰を果たしたにもかかわらず、打者としても申し分のない成績を残している。

記事では「2025年のナ・リーグMVP候補としてオオタニと共に最もよく挙げられているのは、フィリーズのカイル・シュワバーだ」とし、シュワバーはリーグトップの50本塁打を放ち、現時点で2位の大谷に2本差をつけている。123打点はリーグトップの成績だ。